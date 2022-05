"Me siento perdido y estafado": cambio de look de los coaches fue lo más comentado en The Voice Chile

Los coaches mantienen el mismo vestuario durante varios programas para facilitar la edición. CHILEVISIÓN.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 18 de mayo 2022 · 09:46 hs

Hubo quienes los felicitaron y aquellos a los que no les gustó el cambio, pero nadie quedó indiferente al nuevo look que presentaron los coaches la noche del martes en The Voice Chile, por las pantallas de Chilevisión.

Acostumbrados a ver los mismos outfits durante casi un mes, los televidentes convirtieron el tema en Trending Tópic en las redes sociales. Ahí comentaron qué les parecieron las nuevas vestimentas de Yuri, Beto Cuevas, Cami y Gente de Zona.

Es que desde que empezó la temporada de The Voice Chile, el pasado 24 de abril, todos lucían la misma ropa una y otra vez. Según se explicó, esta medida se tomó para facilitar la edición del programa, ya que las audiciones no se exhiben en el mismo orden en el cual se graban. Una decisión que se adopta desde la creación del programa en los Países Bajos.

Hace solo unos días, Yuri y Beto Cuevas habían difundido por las redes sociales un divertido video en el que se quejaban por tener que usar la mismas ropa una y otra vez.

Reacciones en redes

Por eso no fue sorpresa cuando el cambio de look de los coaches de The Voice Chile se tomó las redes sociales y los comentarios a favor y en contra comenzaron a sumar adeptos.

"Me gustaba más Beto Cuevas versión Willy Wonka. Ahora su outfit está bien, pero necesito ver sus ojos, que me recuerdan a Michael Jackson", escribió @Marcela4smile, mientras que @foxmuldercl alegó que "¿Por qué no están con la misma ropa? Me siento perdido y estafado".

Así, con humor e ingenio los televidentes continuaron inundando Twitter con sus reacciones. Y en esa línea, @Katheri94694793 destacó que "hasta que por fin veo ropa distinta. #HanPasado84años".

Revisa a continuación las mejores reacciones al nuevo look de los coaches de The Voice Chile: