"Me tiene bien hasta las hue...": Jean-Philippe se aburrió de exponer su relación con Pamela

03 de Mayo 2022

Nada de fácil le ha resultado al periodista Jean-Philippe Cretton vivir su romance con Pamela Díaz siendo el centro de la atención del público. Es que él mismo se define como "solitario" y asegura que le gusta mantener a sus parejas "en una cúpula donde lo íntimo se pueda manejar".

El profesional fue el invitado al programa Pero Con Respeto, donde con Julio César Rodríguez habló en profundidad de sus sensaciones, de lo que le ha tocado vivir desde que está pololeando con la "Fiera" y de que manera ha enfrentado esta situación.

Todo partió con un "reto" de JC a Jean-Philippe: "Estoy molesto contigo, te voy a decir la verdad. Y también con Pamela, estoy molesto con los dos. Tú sabes que con ella compartimos trabajo, y resulta que soy el último en enterarme de todo. Soy el último en enterarme, si tengo que ser el primero en enterarme de todo, soy amigo de los dos, los quiero, les escribo, me siento despechado, me siento dolido...", inició el diálogo.

"En mi carrera, que ya suma 15 añitos, es la primera vez que me ha tocado enfrentarme a la prensa rosa, a la farándula. Y me ha resultado bien complejo de manejar, invasivo, que todos opinen con una libertad...", relató el periodista.

Y en esa misma línea, deslizó que "ha sido más fuerte de lo que pensaba. El sentimiento uno no lo intelectualiza tanto, uno se enamora no más, se deja llevar. Últimamente, me ha resultado, no lo voy a disfrazar de ningún francés: me tiene bien hasta las hueas, me tiene bien mosqueado", según detalla lacuarta.com.

A continuación, dijo que no le es sencillo establecer relaciones de pareja. "No se me da muy fácil, soy más solitario. Entonces, cuando las establezco, las cuido mucho y trato de mantenerlas en una cúpula donde lo íntimo se pueda manejar", explicó.

Jean-Philippe también se refirió a los comentarios malintencionados que aparecieron cuando estaba iniciando su relación con Pamela, que no sólo cuestionaban la realidad del amor entre ambos, sino que se atrevían a asegurar que todo era "un negocio, un tongo".

"Uno piensa, ¡qué importa!, esa es la sensación que me da, pero yo entiendo. Me ha resultado difícil de manejar, para serte honesto", cerró Cretton.