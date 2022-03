"Me tienes chata": el cruce de Raquel Argandoña y Joche Bibbó en Zona de Estrellas

"Me tienes chata", le dijo Raquel Argandoña a Joche Bibbó en medio de la discusión. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 24 de Marzo 2022 · 10:02 hs

Raquel Argandoña y Joche Bibbó protagonizaron un tenso cruce en la edición de este miércoles del programa Zona de Estrellas.

La situación se originó cuando el argentino sacó a colación un comentario sobre las empanadas de pino que no todos entendieron en el panel, pero que ofuscó a la comunicadora. Y no lo hizo una, sino dos veces.

“Me has tirado dos veces la pesadez de la empanada de pino. Te lo voy a aclarar por primera y última vez, porque ya me tienes chata”, le dijo Argandoña a Bibbó al darse cuenta de su insistencia.

Seguido a eso precisó que “me encantan las empanadas de pino”, pero “acá tenemos un camarín que es de 2x2 y lo usamos todos, yo no tengo ningún problema porque me adapto”.

“Entonces, acá tenemos que respetarnos entre los programas y si me quiero comer una empanada de pino lo hago afuera, en un restaurante, pero no este cuarto 2x2”, agregó.

Tras explicar esto, recordó que “una vez llegué a este camarín, había un joven comiendo una empanada de pino y lo encontré una falta de respeto”. Esto, porque “no tengo por qué si yo me preocupo por verme bien, salir bien vestida, a salir con olor a cebolla, es un mínimo de respeto”.

De esta forma Raquel Argandoña se dirigió directamente a Joche Bibbó y le aclaró que “no quiero que me vuelvas a decir más que no me gusta la empanada de pino. Me has tirado ya dos pesadeces y ya me tienes chata”.

Lejos de calmar los ánimos, el cordobés trajo a colación a Lolo Peña, ex pareja de su compañera, con quien compartió habitación en el reality 40 o 20 de Canal 13. Al escuchar su nombre, Argandoña reaccionó de inmediato.

“Este me está aburriendo, ya me tienes chata. No me interesa nada de la experiencia de este. Se quiere hacer famoso conmigo, ya que no se hizo famoso en el reality”, lanzó, agregando que “yo sé por qué lo patearon, esto no lo aguanto ni una semana”.