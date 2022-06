"¿Me vas a dejar hablar?": la tensa entrevista de Julio César Rodríguez a Cathy Barriga

Cathy Barriga se quejó con Julio César Rodríguez del poco tiempo que tuvo para entregar su versión. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

23 de junio 2022

Julio César Rodríguez enfrentó una tensa entrevista con la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, durante la edición de este jueves de Contigo en la Mañana, a raíz de un reportaje realizado por el periodista Stjepan Tarbuskovic sobre el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA).

En la investigación, se denunciaron filtraciones sanitarias y desvíos de fondos desde SMAPA hacia obras del fallido SPA municipal enfocado en la tercera edad. Además, consignaron que un informe de Contraloría detalló que durante la administración de la ex alcaldesa se dejaron de invertir cerca 31.200 millones de pesos destinados en mejoras estructurales de la sanitaria municipal de Maipú.

Una vez concluido el reportaje, en el matinal de Chilevisión iban a conversar con un ex director de SMAPA, pero sorpresivamente la misma Barriga se comunicó con el programa para realizar sus descargos y aclarar la situación.

De entrada, Cathy Barriga aseguró que “es vergonzoso ver a un alcalde (Tomás Vodanovic), nuevamente, hablando, acusando a una mujer y haciéndola responsable de hechos que no se hace cargo. Él fue un candidato, él propuso cambiar todas las cañerías de Maipú, hoy día es el alcalde y se preocupa y no se ocupa. Me da la impresión estar escuchando a un vecino más en cada uno de los temas”.

En ese momento, Julio César Rodríguez intervino para aclararle a la ex alcaldesa que el periodista de Contigoi en la Mañana hizo “una investigación y habla de este SPA del adulto mayor. Que se desvían platas para ese SPA que deberían haber ido a SMAPA, por ejemplo, para los estanques”.

Lejos de contestar al periodista, Barriga se lanzó con todo contra Stjepan Tarbuskovic, a quien aseguró no conocer, acusándolo de no mostrar “la conversación completa, nosotros -porque me comuniqué yo y se comunicó el diputado (Joaquín Lavín Jr.) como diputado- para entregarle información que no recepcionó”.

“Entonces cuando las investigaciones, entre comillas, con un Word que muestran en una pantalla una y otra vez con citas que ya estoy acostumbrada a ver en televisión, no se hace responsable de un reportaje serio”, agregó. Además, aseguró que el reportero “tampoco es buen investigador” porque aunque aseguró haberla contactado, no logró dar con ella.

La historia de SMAPA

Posterior a eso, Cathy Barriga continuó con el tema en cuestión. “El 2012 el agua corría por las calles, igual que en gestiones anteriores. La sanitaria SMAPA va a cumplir, no sé si, 72 o 73 años de vida, en donde una sanitaria que es municipal no tiene un presupuesto propio, porque acá hay un alcalde que miente. Escúchame, yo estoy llamando y aprovechen de escucharme. De verdad lo hago con mucho respeto”, afirmó.

Rodríguez la detuvo en seco. “Para qué vamos a recorrer la historia de SMAPA, porque sino entrevistamos al alcalde anterior que va a decir que el alcakde anterior… Vamos a llegar a los años 40”, reclamó.

La ex alcaldesa de Maipú le recalcó que “es importante lo que estoy diciendo” y le pidió que “me escucharas para que entiendas la importancia de lo que te estoy hablando, de la historia de una sanitaria que pasó a ser municipal (…) Yo no andaba llorando en los canales ni en los vecinos cuando recepcioné SMAPA con una deuda del SII de cerca de 40 mil millones… Una deuda con Aguas Andinas de 7 mil millones…”.

Julio César Rodríguez nuevamente interrumpió a Cathy Barriga para dejarle en claro que aquí no habían motivos políticos, ya que fueron los propios vecinos los que se comunicaron con el programa para denunciar lo que estaban viviendo.

“Pero Julio César, ¿me vas a dejar hablar?”, reclamó la ex jefa comunal, a lo que el animador le aclaró que “no es un monólogo, es un programa periodístico. A nosotros no nos llamó el alcalde para hacer el reportaje, nos llamó la gente que tiene la caca en sus puertas. Son las personas las que nos llamaron”.

Por lo mismo aprovechó de repetirle las dos preguntas que tenía para ella: “¿Desvió o no desvió fondos que eran para SMAPA al SPA del adulto mayor? ¿Invirtió o no invirtió lo que estaba comprometido invertir en SMAPA durante su mandato?”.

“Es imposible que se desvíen recursos, porque dentro del presupuesto municipal hay un ítem que es de inversión, que es el subtítulo 31. Durante mi gestión dispusimos de 9 mil a 11 mil millones cada año. Eso implica a toda la municipalidad, incluyendo a SMAPA como una dirección. Ese ítem contempla gastos, por ejemplo, de obras civiles, compras de terreno, vehículos, equipamiento… Entonces, no puede existir un desvío de recursos para una obra desde SMAPA ya que el presupuesto es uno solo”, precisó Barriga.

La queja de Cathy Barriga

Seguido a eso, la ex alcaldesa Cathy Barriga nuevamente se quejó con Julio César Rodríguez por el reportaje que habían realizado en Contigo en la MAñana.

“Estoy cansada de la tergiversación, de cómo la prensa maneja la información con Word, con Excel y no recepciona la verdadera información. Ahora acaba de decir el alcalde que nosotros cortamos todos los contratos”, alegó.

Ante sus palabras, Rodríguez nuevamente le recordó que Stjepan Tarbuskovic llegó hasta su casa para conversar con ella del tema. “El periodista investigó pésimo”, reiteró Barriga, mientras el animador la acusó de estar “faltando a la verdad”.

“Perdón pero yo le constesté el WhatsApp”, se excusó la ex alcaldesa, pero el animador precisó que “usted nos puso que no iba a hablar”. Barriga le aclaró que no iba a hablar con el periodista porque “no mostró las otras partes de la conversación. Él es un periodista que es muy parcial con la información”.

“De hecho, entiendo, que también él quería saber de qué se trataba de acortar una información fidedigna y no la recibió. Él solamente recibe Word, Excel, como se sienta en el computador… Yo también puedo hacer un Word y un Excel”, continuó insistiendo.

Pero Julio César Rodríguez continuó con su defensa a Tarbuskovic. “Stjepan es un periodista connotado y no creo que no haya ido a usted como fuente”, dijo.

Seguido a eso, Rodríguez anunció tener problemas de tiempo, por lo que le propuso a Cathy Barriga realizarle una entrevista “tranquila y con tiempo”, pero ella se rehusó.

“Julio César, siempre haces lo mismo. Tengo toda la disposición, estoy esperando hace rato en el celular para explicar cada punto y esto no es lo único, que el alcalde se ponga los pantalones de una vez y se ocupe de la comunidad, que para eso lo eligieron, no para buscar y descubrir. Estoy cansada de que esto pase”, reclamó la ex alcaldesa.

Julio César Rodríguez explicó que “cuando le pusimos play al reportaje teníamos los tiempos designados y usted no iba a hablar con nosotros. Si hubiésemos sabido que íbamos a hablar con usted ponemos el reportaje antes”.

Barriga, por su parte, señaló que “el reportaje iba a salir ayer, para mí es súper injusto porque nunca se me da y se me otorga el poder aclarar las cosas”. El animador insistió en darle la posibilidad de conversar con mayor tranquilidad para que ella aclarara el tema de SMAPA, pero la ex alcaldesa cerró la conversación indicando que “no me interesa estar en televisión. A mí me afecta esto. El alcalde está mintiendo y ustedes le dan mucho más énfasis a la mentira que a la verdad”.