"Me veo la raj...": Raquel Argandoña reveló cuántas cirugías estéticas se ha hecho

"El doctor Valdés te deja expresión en la cara, y eso es bueno", valoró Raquel Argandoña.

13 de julio 2022

Un día después de que Adriana Barrientos le dijera que "hay muchos hombres para los que tú eres la mujer de su vida", Raquel Argandoña desclasificó un dato que había dado para muchas especulaciones en los últimos años.

Claro, porque la expanelista del Bienvenidos reveló por primera vez el número de intervenciones estéticas a las que se ha sometido y, no conforme con aquello, sostuvo que los resultados han sido muy buenos, porque "encuentro que me veo la raj...", según aseguró.

La mamá de Nano Calderón dio a conocer su experiencia en el tema cuando, durante el programa Zona de Estrellas, los panelistas conversaban con el doctor Héctor Valdés respecto de cirugías estéticas que se han realizado algunos famosos tanto en Chile como en el resto del planeta

El cirujano plástico analizó y profundizó en algunos casos, como los de Chayanne, Nicole Moreno y Gino Costa, entre otros.

¿Cuántas cirugías?

Como conocedora del tema, era natural que Raquel Argandoña no se iba a quedar callada. Y efectivamente así fue, porque tomó la palabra empezó a hablar, aunque no de las cirugía de otras figuras de la farándula o el jet set criolllo, sino de las suyas.

Ante la sorpresa de los demás panelistas, la mamá de Kel Calderón aseveró que "la cara es lo más importante" y contó que "yo me he operado cuatro veces... no, seis veces...", confesó abiertamente.

Y en ese momento, aprovechando la presencia en el estudio del cirujano plástico, manifestó: "¿Sabes lo bueno de la cara del doctor Valdés? Que igual te deja expresión en la cara. Y eso es bueno, no te queda la cara de velocidad, que es atroz", comentó sobre el trabajo del especialista

Pero Raquel Argandoña no había terminado con el tema de las cirugías plásticas a las que se ha sometido durante su vida. Porque para el final dejó su mejor frase

"Yo me veo la raj..., encuentro que me veo la raj...", cerró el tema la panelista del programa de Zona Latina.