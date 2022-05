"Me voy a autodenunciar": Helnue Sukni responde a acusaciones de entregar datos de víctimas a imputados

"Yo mañana voy a ir a la Fiscalía de Las Condes y me voy a autodenunciar, quiero que me investiguen, que sepan qué hago yo con los imputados”. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Cristián Meza 30 de mayo 2022 · 21:11 hs

La abogada Helnue Sukni salió al paso de lo denunciado por el programa Contigo en la Mañana, donde un individuo identificado como Marcelo, quien aseguró que entregaba la información de víctimas a las familias de los imputados.

En su testimonio consignó que hace ocho años atrás su hermana sufrió el robo de su camioneta y "un día antes del juicio familiares de uno de los delincuentes llegaron hasta la casa de mi hermana, ofreciéndole incluso dinero para convencerla. Hablaron con el fiscal y ellos le dijeron que no era primera vez que pasaba, que la abogada que estaba defendiendo a esta persona ya tenía antecedentes de que había pasado antes. Y esta señora era la Helhue Sukni, esta señora que defiende a los traficantes”.

“Fiscalía nos dijo que ellos ya tenían antecedentes de que esto pasaba con ella (Sukni) Prácticamente la obligaron, le dijeron que si ella no declaraba fiscalía se iba a ir en contra de ella”, agregó.

Ante estas palabras, la propia Helhue Sukni recalcó a radio Biobío que lo señalado en el matinal de CHV es “falso”, por lo que este martes irá a Fiscalía a autodenunciarse para que se indague.

“Eso nunca lo he hecho y nunca lo haría. Lo que sí es que a veces paso las copias de las carpetas a los familiares de los imputados, pero eso no es mi responsabilidad. Ahora que estamos en pandemia las mando por WhatsApp o correo. A veces en esas copias los fiscales o ayudantes no borran los nombres”, expresó la abogada.

Junto con ello, Helnue Sukni argumentó que "tengo un 20% de causas de asaltos, el 80% es por tráfico. Además se habla de una causa de hace ocho años. Lo encuentro insólito, ¿Por qué no me denunciaron? (…) Entonces yo mañana voy a ir a la Fiscalía de Las Condes y me voy a autodenunciar, quiero que me investiguen, que sepan qué hago yo con los imputados”.

La involucrada aseveró que se puso en contacto con la producción de Contigo en la Mañana, donde le sostuvieron que "los llamó un gallo (sic), que se dijo llamar Marcelo, y este tipo dijo: ‘la abogada Helhue Sukni una vez amenazó a una familia para que no se presentaran a juicio’. Yo esa huevada (sic) no la he hecho nunca, no necesito mandar a nadie para ganar un juicio, los gano con o sin testigos, me va bien igual”.