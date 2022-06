"Me voy a llevar el odio de mucha gente": Raquel Argandoña criticó el rol de Mauricio Pinilla en TVN

Raquel dijo que los tatuajes de Pinilla le hacen perder fineza. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 15 de junio 2022 · 09:45 hs

Más piropos que críticas le dedicó Raquel Argandoña a Mauricio Pinilla, al analizar su rol de animador de TVN, durante la emisión del mates del programa Zona de Estrellas.

Sin embargo, la mamá de Nano Calderón si cuestionó con fuerza un tema que, según ella, "es poco elegante" y que por eso el exgoleador "pierde fineza".

Con Mauricio Pinilla en el foco noticioso a raíz de sus declaraciones respecto del anuncio del Presidente Gabriel Boric, en cuanto a que se buscará eliminar la tenencia de armas en el país, Raquel Argandoña tomó la palabra el panel del programa transmitido por las pantallas de Zona Latina.

Pero, en vez de ahondar en la polémica por las declaraciones del exfutbolista, la panelista se centró en el trabajo de Pinilla en Televisión Nacional, y no le fue nada de mal al nuevo rostro de TVN.

"Le han dado muchas oportunidades, como a nadie, y las ha aprovechado", fue el primer análisis que realizó sobre la llegada del exartillero de la Roja al canal público.

Y de inmediato le puso los pies sobre la tierra a Mauricio Pinilla: "Si se creyó que podía ser el animador del Festival de Viña, creo que fue una broma de mal gusto", planteó, y se jutificó argumentando que "recién está entrando a la televisión, para que se pare sobre ese escenario".

¿El nuevo Camiroaga?

Puesta a analizar al exfutbolista y su rol televisivo, Raquel Argandoña hasta se dio el tiempo para compararlo con el fallecido Felipe Camiroaga.

Lo primero que dijo es que Pinilla "se tiene que ir soltando un poco y puede ser un gran animador", y de inmediato aclaró que podrá ser bueno, pero "nunca como Felipe Camiroaga, porque muchos lo quisieron comparar".

Y puesta en eso de analizar comparaciones que han hecho de Mauricio Pinilla con otros rostros de la televisión chilena, Raquel descartó equipararlo al periodista y rostro de Chilevisión, Julio César Rodríguez.

"No lo compares, Julio César, que no me cae muy bien, pero debo reconocer que es un excelente profesional. Un tipo culto, preparado, cercano a la gente. Un poquito populista a veces. Mientras, a Pinilla le quedan años", aseveró.

Por último, la panelista de Zona de Estrellas no se pudo aguantar y antes de terminar lanzó su crítica más dura hacia el animador de TVN: "Lo malo, y a lo mejor me voy a llevar el odio de mucha gente, es el tatuaje en el cuello. E es poco elegante y él pierde fineza", cerró.