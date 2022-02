Médicos se niegan a realizar nuevas cirugías estéticas a Helhue Sukni

La abogada señaló que "me quiero sacar la guata, me quiero hacer una abdominoplastia". TWITTER/HELHUE

Por: Gabriela Romo 07 de Febrero 2022 · 12:13 hs

Helhue Sukni, la abogada conocida por defender a narcotraficantes, señaló que tiene muchas ganas de hacerse una abdominoplastía, pero que ningún médico quiere hacerle la cirugía.

“Tengo que dejar de fumar porque me quiero operar y nadie me quiere operar”, se lamentó Sukni en una transmisión en vivo de Instagram junto a Pamela Díaz.

“He ido a cuatro doctores y ningún hue… me quiere operar. Fui donde un doctor, que no me conocía. Fui con la Bombona (apodo de una de sus hijas), entonces el hue… me pregunta: ¿Tú fumas? Y le dije no doctor, no fumo. Y me sapeó la Bombona”, agregó.

En la conversación, la abogada señaló que "me quiero sacar la guata, me quiero hacer una abdominoplastia. No me interesa que me duela, para ser bella hay que ver estrellas”.

Sukni también dijo que quiere realizarse diversos retoques estéticos en el rostro, uno de ellos es la bichectomía.

Efectos del cigarro

El cigarro, además de ser sumamente dañino para los pulmones, cerebro y funcionamiento general del organismo, es un factor determinante si una persona pretende operarse o realizarse una cirugía estética

Si eres fumador y según indica la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, tienes “mayor probabilidad de formación de coágulos de sangre en las piernas”, los que incluso pueden llegar a tus pulmones.

“El tabaquismo disminuye la cantidad de oxígeno que llega a las células en la herida quirúrgica. En consecuencia, la herida puede sanar más lentamente y es más propensa a infectarse”, dice afirma la sociedad médica.