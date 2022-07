Mega estudiaría futuro laboral de Claudio Castellón tras graves acusaciones de su ex

Castellón también interpuso denuncias en contra de Francisca Masanes, según confirmó Cecilia Gutiérrez. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 05 de julio 2022 · 10:20 hs

"Bastante preocupados" estarían en Mega tras la denuncia por violencia intrafamiliar presentada contra el integrante de su área dramática, Claudio Castellón, según reveló la periodista Cecilia Gutiérrez en el programa Zona de Estrellas.

De acuerdo a lo indicado por la profesional, es posible que en curso de la jornada el canal de Vicuña Mackenna emita una declaración para informar cuál será su posición ante las acusaciones presentadas por la ex pareja del actor, Francisca Masanes.

De igual manera, la panelista del programa del canal Zona Latina apuntó que la estación televisiva también daría a conocer si existe algún cambio en el futuro laboral de Castellón.

En la ocasión, Cecilia Gutiérrez reveló además que Claudio Castellón también presentó demandas contra su ex. "Sé que son anteriores, pero no tengo el detalle", indicó.

Tomando como base este último dato entregado por la periodista, su colega Hugo Valencia, y reflexionó que las acciones judiciales emprendidas por Castellón contra su ex "podría salvarlo de una eventual salida de Mega".

La denuncia

Cabe recordar que el domingo en su live de Instagram, la periodista reveló que Francisca Masanes, expareja del actor de Mega, lo denunció por violencia intrafamiliar.

Según reveló luego, comenzó a seguir la pista a raíz de una publicación de la mujer, donde comentó, entre otras cosas, que "permití celos desbordados, gritos, humillaciones, faltas de respeto a mi familia; en resumen y muy en resumen, violencia pasiva de la peor".

Pronto descubrió que la joven había realizado una denuncia por violencias intrafamiliar en contra del actor, en la que detallaba que Claudio Castellón "comenzó a insultarme descontroladamente con gritos y groserías. Me amedrenta, tirándome el cuerpo encima, no mide su descontrol. Cada vez aumentan cada vez más sus agresiones, incluso delante de nuestra hija. Siento temor (…) he sufrido agresiones constantes".

Según Gutiérrez, "me dijo algo que me marcó. Me dijo 'yo no tengo nada bueno que decir de él'".