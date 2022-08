"Mega fue muy comprensivo": las declaraciones de Neme sobre la salida de Diana Bolocco del matinal

José Antonio Neme descartó que la salida de Diana Bolocco fuera por una mala relación entre ellos. INSTAGRAM.

17 de agosto 2022

José Antonio Neme volvió a referirse a la decisión de Diana Bolocco de salir de Mucho Gusto para enfocarse en nuevos proyectos en el área de Entretención de Mega.

En conversación con el periodista Luis Sandoval de Me Late, el animador reconoció que “me dolió porque yo a la Diana le tomé mucho cariño, hicimos un trabajo muy serio durante un año. Nosotros nunca habíamos trabajado juntos, nos conocíamos de la universidad, pero nada más que eso”.

Ahí, Neme recordó que cuando llegó al matinal, la situación era “crítica” porque “venía del tema de la tijera, de muchos cambios, de una búsqueda que se había vuelto un poquito desgastante para el equipo”.

A eso se suma que la competencia con Chilevisión, líder en el horario, “era muy dura” y la llegada de Neme fue en un momento en que"había que comenzar a trabajar firme, a reconstruir un equipo, a crear una relación televisiva y al mismo tiempo, administrar la información. No era fácil, pero creo que lo hicimos bien, al menos yo quedé satisfecho con esa pega".

La comprensión de Mega

Respecto a la decisión de Diana Bolocco de dar un paso al costado de Mucho Gusto, José Antonio Neme aseveró que “la gente tiene que ser feliz, a eso venimos a este mundo” y “si ella, efectivamente, tiene otros proyectos… El programa estaba tomando un giro por la situación del país que se alejaba de la entretención”, lo que incidió en la animadora.

“Dentro de ese contexto, me parece muy valiente de parte de la Diana, muy sincero, muy maduro y decir mira, yo este proyecto, desde la definición editorial, no me representa, y la Diana se fue con todo el cariño del equipo. Hasta el día de hoy la echamos de menos y le escribimos, no hubo ni una cosa personal, aquí fue simplemente una decisión de ella que el canal respetó, nadie puede trabajar en un proyecto en el que no se siente representado”, añadió.

Además, Neme celebró la comprensión que tuvieron los ejecutivos de Mega con Bolocco. Creo que Mega, ahí, fue muy comprensivo y no estamoos en el tiempo donde los ejecutivos son muy comprensivos, pero los de Mega lo fueron. Creo que respetaron lo que ella quiso hacer".