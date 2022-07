Memo Bunke está realizando una rifa para costear una biopsa de pulmón

“Tengo cinco mil amigos en Facebook y si a cada uno le pido que me colabore con una luca, tendría cinco millones de pesos ahora mismo", explicó Bunke. INSTAGRAM

Compartir











Por: Gaspar Marull 31 de julio 2022 · 16:55 hs

Una rifa para para recaudar los nueve millones de pesos que necesita para realizarse una biopsia de pulmón está realizando el humorista nacional Guillermo Aburquerque, más conocido como Memo Bunke.

“Hola chiquillos, ya en otro video les había informado de la enfermedad que me detectaron que es fibrosis pulmonar. Bueno, después de un montón de exámenes, tengo que hacerme otro que me sale aproximadamente nueve millones de pesos, que no tengo por supuesto”, dijo el humorista y aclaró que se haría ese procedimiento en una clínica.

También en su Instagram aclaró que ya se ha inscrito en un hospital y que lo debía llamar “pero eso puede ser la próxima semana, el mes que viene o el próximo año. Ustedes saben cómo es la salud en Chile”, dijo.

Explicó que en un momento pensó que “tengo cinco mil amigos en Facebook y si a cada uno le pido que me colabore con una luca, tendría cinco millones de pesos ahora mismo. Luego, pensé que a lo mejor no hay que pedir sino regalar y varios amigos nos han regalado varias cosas”, señaló a la vez que dijo que “costaba luquita el número” y advirtió que si compraban tenía que mandar por Whatsapp el comprobante y el número de teléfono por si ganaban algo. Luego señaló que durante las cuatro décadas de su vida artística ha ayudado a mucha gente y muchos también lo han ayudado a él. “Ahora necesito el último empujón”.

Entre los premios que anuncia para su rifa está un fin de semana en cabañas Rapel Rapa Nui para cuatro personas; una parrillada para cuatro personas en el restaurant Los Amigos; dos tinetas de pitura Sherwin Williams y tres cupos para talleres de pedro Engel, entre otros. El sorteo se realizará mediante un Live de Instagram.