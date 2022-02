"Mi cuarto día de licencia...": periodista de Contigo en la Mañana explicó su ausencia del matinal

La periodista de Contigo en la Mañana hizo un llamado a sus seguidores a completar su esquema de vacunación contra el COVID-19. INSTAGRAM

Por: Rodrigo León 09 de Febrero 2022 · 10:25 hs

Durante esta semana, la periodista Daniela Muñoz se ha ausentado de sus labores en Contigo en la Mañana de Chilevisión, lo que terminó llamando la atención de los televidentes.

Es por lo mismo que la notera utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer que dio positivo por COVID-19, luego de que el viernes pasado se realizara en test PCR de forma preventiva.

“Yo les quería comentar que este es mi cuarto día de licencia de siete producto de que el viernes pasado me hice un PCR preventivo porque estaba con un poco de disfonía y me salió positivo”, contó Muñoz en la red social.

En el detalle, comentó que fue durante el fin de semana que tuvo varios síntomas de la enfermedad. “El sábado y el domingo me vinieron los síntomas ya con todo: pérdida de olfato, dolor de cabeza, tos y estornudos, pero todo ha sido bastante leve”, relató.

“Menos mal acá en mi casa, que vivo con hartas personas, nadie ha estado contagiado. La abuela está súper bien aislada”, agregó.

La periodista de Contigo en la Mañana destacó que gracias a las vacunas contra el COVID-19 la enfermedad no ha sido tan grave y que, por lo mismo, las UCI no han colapsado en el país pese al explosivo aumento de los casos.

Por lo mismo, quiso hacer un llamado a quienes aún no completan su esquema de vacunación. “Un tirón de orejas para todos quienes no hayan terminado su proceso de inoculación, porque sin vacunas esto sería muy distinto (…) Lo único que me queda decirles es que se sigan cuidando, harta mascarilla, que eso previene mucho, distancia social y sobre todo terminar el proceso de inoculación”, cerró.