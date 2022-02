"Mi guapa": Benjamín Vicuña confirmó romance con Eli Sulichín

Benjamín Vicuña y Eli Sulichín se habrían conocido el pasado mes de diciembre. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 14 de Febrero 2022 · 11:11 hs

Benjamín Vicuña terminó con los rumores, los paparazzeos y las especulaciones, y confirmó su romance con Eli Sulichín, la amiga de Pampita.

No fue a través de declaraciones, sino que un video de no más de un minuto de duración, el actor grabó a la empresaria y lo subió a sus redes sociales junto a la canción “Girls Like You”, consignando: “Mi guapa”.

Esto se suma a lo ocurrido la semana pasada, cuando Sulichín comentó una de las publicaciones de Vicuña. “Mi amor”, escribió en esa oportunidad junto a un emoji de corazón.

Benjamín Vicuña y Eli Sulichín se habrían conocido el pasado mes de diciembre, durante el bautizo de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán.

Semanas después, ambos fueron sorprendidos en Uruguay en medio de sus vacaciones, almorzando con amigos y tomados de la mano. Hasta ese entonces ninguno de los dos se había referido públicamente a la nueva relación.

La noticia, al parecer, no le habría caído nada de bien a China Suárez, quien, además, por estos días mantiene un romance con un influencer español.