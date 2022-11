Miel Blanca responde sin tapujos a Sergi Arola por tratarla de exagerada: "No lo conozco"

"Quería mostrar su opinión. Lástima", dijo Miel Blanca sobre las palabras de Sergi Arola. Archivo.

Por: Juan Pablo Ernst 23 de noviembre 2022 · 15:05 hs

Tal como ocurrió cuando confirmó que la habían eliminado de El Discípulo del Chef por dar positivo al COVID-19, la influencer Miel Blanca empleó las redes sociales para responder a las declaraciones del chef español Sergi Arola, quien calificó de "exagerada" su reacción tras la decisión tomada por la producción.

La ganadora de la primera temporada del estelar culinario de Chilevisión realizó un live a través de su cuenta de Instagram, donde se dispuso a responder preguntas que le hicieran sus seguidores.

Y rápidamente llegó la consulta que todos tenían en mente: "¿Es verdad que Sergi dijo que eras como exagerada?".

La ex participante de El Discípulo del Chef respondió rápido y de manera muy directa: "A Sergi no lo conozco", aseguró.

Luego explicó que "he tenido contacto con él, pero nunca he sido cercana y él tampoco me conoce a mí".

Curioso

En ese instante Miel Blanca planteó que "me parece curioso que diga que soy exagerada, porque siento que cuando uno habla de exageración es como el típico comentario para minorizar el dolor o la pena ajena".

"Él también es súper intenso para sus cosas y para la cocina", argumentó a continuación la influencer.

En la misma línea, manifestó que "me imagino que si a él le hubiera pasado lo mismo, habría actuado igual o incluso peor", especuló.

Volviendo al tema de su eliminación del estelar culinario de Chilevisión, Miel Blanca señaló que "siento que fue algo tan grande que probablemente él también quería decir algo, quería mostrar su opinión. Lástima", cerró.

Exagerada

Cabe recordar que luego de ser eliminada de El Discípulo del Chef por dar positivo al COVID, Miel Blanca compartió un video en el que entre lágrimas manifestó su inconformidad y habló de una decisión "tremendamente injusta".

"No todo gira en torno al programa y teníamos otros compromisos que cumplir. Me parece exagerada su reacción cuando hubo gente que tuvo que cerrar restaurantes producto del COVID-19", fue la reacción del chef español a las palabras de la ex concursante.

Para Sergi Arola, "fue un mal menor, porque pudo seguir haciendo sus movidas por redes sociales y el programa le dio exposición", dijo sobre la influencer.