Miguelito protagoniza incidentes en San Carlos de Apoquindo en medio de transmisión de TNT Sports

Por: Cristián Meza 24 de Abril 2022 · 19:11 hs

El humorista Miguelito, reconocido hincha de Universidad Católica, fue parte de los lamentables incidentes que se vivieron en las graderías de San Carlos de Apoquindo, donde hinchas locales golpearon a miembros de la comitiva de Colo Colo.

Y es que el ex Morandé con Compañía era parte del programa Reacts de TNT Sports, el cual transmitía el partido entre la UC y Colo Colo por YouTube, cuando comenzó a lanzar una serie de epítetos contra los visitantes tras el agónico empate de Alexander Oroz.

“Para qué permiten entrar a los hueones de Colo Colo acá (a la tribuna). Ellos empezaron a provocar, el que está teñido de rubio empezó, ahora se corre el maricón (sic)", indicó Miguelito.

Tras esto, abandona abruptamente la cabina de TNT Sports para intentar sumarse a la turba cruzada que estaba golpeando en el suelo a un hincha de Colo Colo, siendo sacado del lugar por funcionarios del canal.

Tras esto, volvió a la transmisión de TNT Sports y justificó su accionar diciendo que “el error es cuando estás de visita, no puedes provocar. Ellos provocaron y nosotros estamos acá en la caseta. Ellos empezaron a gritar en la cara los goles, a insultar y eso no se puede hacer. Sabemos como es la mentalidad acá en Latinoamérica de los hinchas y no pueden hacer eso”.

Pero Miguelito fue más allá y culpó de todo a Maximiliano Falcón, jugador de Colo Colo, de los hechos de violencia que se vieron en el estadio. “Todo por culpa de Falcón, que siempre le gusta hacer polémica, en vez de jugar, siempre le gusta provocar polémica”.

Producto del revuelo generado por el accionar de Miguelito, TNT Sports terminó bajando el programa de YouTube y ocultó el video.