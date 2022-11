Millaray Viera no continuará en Chilevisión después de tres años

Millaray Viera estuvo tres años en Chilevisión, desde 2019 a la fecha. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

16 de noviembre 2022

Millaray Viera Aguirre, animadora de televisión, decidió no continuar en Chilevisión a partir del próximo año, luego de que decidiera no renovar su contrato.

La información fue dada a conocer por la cuenta de Instagram de Me Late, manejada por Daniel Fuenzalida, y confirmada por el canal a EL DÍNAMO.

Desde la estación perteneciente a Paramount precisaron que la decisión fue “en buenos términos” y vino de parte de la comunicadora, debido a que “asumió nuevos desafíos”.

Hasta el momento se desconoce si efectivamente Millaray Viera dejará las grabaciones de Yo Soy, estelar que actualmente conducía en solitario luego de que Jean Philippe Cretton pasara al jurado.

Desde Me Late aseguraron que la animadora sería reemplazada en el programa de talentos por su colega Juan Pablo Queraltó, con quien también conduce Sabingo. Sin embargo, desde Chilevisión descartaron confirmar esta información.

La “difícil decisión” de Millaray Viera

Tras conocerse la noticia, Millaray Viera dedicó una extensa publicación en su cuenta de Instagram respecto a su salida de Chilevisión.

“Quería contarles que tomé la difícil decisión de dejar el canal (…) en busca de nuevos desafíos y nuevos horizontes profesionales”, comenzó señalando.

Viera reconoció sentir “una profunda emoción, y harta pena, por dejar de compartir todos los días con los equipos que han sido mi familia durante estos últimos cuatro años”.

“Gracias Chilevisión por confiar en mí y por abrirme oportunidades que me permitieron desempeñar dos roles distintos, pero ambos desafiantes y fascinantes, como animadora del Prime del canal en Yo Soy, y conductora en terreno de un programa cultural que recorre Chile, Sabingo, ambos premiados por el público como líderes en sus respectivos horarios”, añadió.

Millaray Viera y su llegada a Chilevisión

Millaray Viera llegó como rostro a Chilevisión en 2019, luego de haber sido panelista del Buenos Días A Todos de TVN y de Mucho Gusto en Mega.

En primera instancia, su arribo fue para asumir la conducción del programa cultural Sabingo, y posteriormente se sumó al estelar Yo Soy, en el que continúa hasta el día de hoy.

El pasado, en conversación con Francisco Saavedra, Viera reconoció que estuvo a punto de no aceptar la oferta del canal privado.

“Fue una súper difícil decisión porque en ese momento lo que me ofrecían era, primero, ser animadora de Sabingo, que, la verdad, yo no lo conocía tanto. Sabía que era un programa súper querido, pero no lo conocía tanto, y yo estaba en Mucho Gusto que en ese momento era como el matinal más visto”, dijo.

Sin embargo, Millaray Viera destacó que fue María Luisa Godoy quien la convenció de aceptar la propuesta de Chilevisión.