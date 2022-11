Millaray Viera sobre su futuro tras dejar Chilevisión: "Propuestas hay"

"Por ahora, quiero aprovechar estos días de recuperarme yo", manifestó Millaray Viera. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 18 de noviembre 2022 · 13:06 hs

La presentadora de televisión Millaray Viera salió a desmentir algunos de los rumores que comenzaron a circular, luego de que decidiera no renovar contrato con Chilevisión y dejar esta estación televisiva.

"Se han dicho tantas cosas...", aseveró la comunicadora, quien en particular se refirió al supuesto aumento de sueldo que pidió y que como le fue rechazado habría gatillado su decisión de irse del canal.

"Eso no es real", indicó frente a lo manifestado por Andrés Baile en el programa Sígueme y Te Sigo, de TV+, donde planteó que "ella ganaba 8 millones de pesos mensuales y habría pedido 12".

Millaray Viera recalcó que su salida de Chilevisión "fue en los mejores términos posibles. Y eso lo podrán confirmar los ejecutivos del canal", aseguró en conversación con La Hora.

“Entendieron mis razones y me dieron la posibilidad incluso de decidir si seguir o no en el ciclo de Yo Soy", detalló la presentadora de televisión de 35 años.

Junto con calificar a Chilevisión como su "casa", dijo que allí "me dieron oportunidades que en mi vida pude llegar a tener".

Mescolanza de emociones

"No me voy por esas cosas que están diciendo", sostuvo, aunque a continuación reconoció que "propuestas hay, pero no hay nada cerrado".

"Por ahora, quiero aprovechar estos días de recuperarme yo", manifestó en la oportunidad.

Respecto de su futuro, dentro o fuera de la pantalla chica, Millaray Viera planteó que "cuando mi corazoncito esté bien, voy a tomar la mejor decisión".

Sobre el cambio de vida tras dejar Chilevisión, la comunicadora admitió que "es súper reciente, mentiría si dijera que no estoy con muchas emociones encontradas".

"Todavía estoy en época de despedidas, de abrazar al que fue mi equipo durante estos cuatro años", reveló.

En la parte final, reconoció que hoy vive "una mescolanza de emociones, pero estoy tranquila de que fue la decisión que dictó mi corazón".

"Uno sabe que esta pega es dinámica. Uno puede tener una idea, pero eso va cambiando ", concluyó la animadora.