Millie Bobby Brown acusó a la prensa de sexualizarla tras cumplir 18 años

Próximamente, Millie Bobby Brown volverá a encarnar a Eleven en la cuarta temporada de Stranger Things. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Rodrigo León 14 de Abril 2022 · 14:29 hs

La actriz Millie Bobby Brown fue invitada al podcast The Guilty Feminist donde se refirió a cómo la prensa la ha sexualizado desde que saltó a la fama con solo doce años por su rol protagónico en la serie Stranger Things.

En la conversación, la joven incluso aseguró que esta situación he empeorado en el último tiempo, sobre todo ahora que cumplió los 18 años.

“Cualquier joven de 18 años está lidiando con ser un adulto y tener relaciones, amistades y estar con sus seres queridos, además de tratar de encajar”, señaló la intérprete, en declaraciones recogidas por el portal Variety.

En esa misma línea sostuvo que “estás tratando de encontrarte a ti mismo mientras haces eso. La única diferencia es que, obviamente, yo lo hago a vista y paciencia del público, lo que es realmente abrumador”.

Millie Bobby Brown aseguró que en las últimas semanas, tras su cumpleaños donde alcanzó la mayoría de edad, “definitivamente se ve una diferencia entre la forma en que la gente actúa y la forma en que la prensa y las redes sociales han reaccionado ante mi madurez”.

“Creo que la forma en la que me tratan no debería cambiar según mi edad. Es asqueroso y es real. Es una muy buena representación de lo que está pasando en el mundo y cómo se sexualiza a las jóvenes. He estado lidiando con eso, pero en realidad lo he hecho desde siempre”, reflexionó.

La joven actriz ejemplificó esta situación, recordó cuando fue “crucificada” tanto por los medios como en redes sociales por usar en un evento un vestido ligeramente escotado con 16 años. “Pensé Dios mío, ¿es esto realmente de lo que estamos hablando? Deberíamos estar hablando de las personas increíbles que estaban allí en la entrega de premios”, afirmó.

Millie Bobby Brown regresa como Eleven

Durante esta semana se dio a conocer el tráiler oficial de la primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things, donde Milly Bobby Brown volverá a encarnar a Eleven.

Según se pudo ver en las imágenes, las autoridades recurrirán a ella debido a que una guerra se avecina con el denominado “Otro Lado”, que se convierte en una amenaza para el mundo real. Sobre todo tras la aparición de un demogorgon con forma de humano.