Mirna Schindler analiza demandar a Canal 13 tras no alcanzar acuerdo por su despido

Por: Cristián Meza 10 de noviembre 2022 · 17:32 hs

Mirna Schindler estuvo al frente por 10 meses del matinal Tu Día de Canal 13, tras lo cual fue desvinculada y el programa en las últimas semanas tiene como conductores a Priscilla Vargas y José Luis Repenning.

Sin embargo, la salida de la periodista está lejos de ser un capítulo cerrado, ya que en la actualidad se está asesorando con el abogado Esteban Barra para alcanzar un acuerdo con el canal de Andrónico Luksic por su despido.

Según indicó el Diario Financiero, todo se origina porque Mirna Schindler tenía contrato indefinido con Canal 13, pero fue despedida en septiembre pasado alegando “necesidades de la empresa”, lo que terminó generando la molestia de la profesional.

Ante esto, la estación de TV privada detalló al medio "la periodista Mirna Schindler mantenía contrato indefinido, al que se le puso término el jueves 29 de septiembre de 2022, por necesidades de la empresa”.

“Se pagó lo que correspondía, lo que fue materializado a través de la suscripción de un finiquito. La estación cumplió cabal y oportunamente con todas sus obligaciones como establece la legislación laboral vigente y a su contrato”, puntualizaron.

Frente a esta situación, ambas partes se han reunido para intentar alcanzar una solución y evitar la vía judicial, donde Mirna Schindler presentaría una demanda laboral por despido injustificado.

Tras su despido, Schindler se refirió a esta situación a radio Biobío, expresando que “nunca es grato que te despidan. Nunca. Te mentiría si te dijera que estoy saltando en una pata. Creo que pasan varias cosas. Siempre entendí que desde el momento en que ellos decidieron cambiar a las conductoras por una pareja de conductores, evidentemente se venía un nuevo proceso, lo entendí y lo asumí”.

“Me parecía que yo era un activo para el canal por lo tanto quizás pequé de ingenua en creer e imaginar, pero porque también se me dijo que no me iban a despedir, en que yo podía quedarme ya fuera como panelista o en alguna otra área del canal”, argumentó.