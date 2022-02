Mirna Schindler encara a dueño de ex Fuente Alemana: "¿Estás consciente de que se te pasó la mano?”

"Yo no comparto contigo que yo tenga que dejar que me golpeen y que quede quizás cómo pero no disparar el arma si la tengo ahí, porque yo ya pasé por lo mismo y no quiero pasar por eso dos veces”, argumentó Siri. CANAL 13

07 de Febrero 2022

Mirna Schindler, una de las conductoras del matinal Tu Día de Canal 13, encaró a Carlos Siri, dueño de la ex Fuente Alemana, por usar un rifle a postones para defenderse del ataque de desconocidos el pasado viernes, en las ya clásicas protestas que se realizan en Plaza Italia.

La periodista le preguntó al empresario: “¿Es la forma de responder usando un rifle a postones? ¿Tú estás consciente de que se te pasó la mano?”.

Ante esto, Siri -quien fue agredido con un fierro en la cabeza en una protesta pasada en el sector- le respondió que "yo lo siento, pero no estoy de acuerdo en que se me haya pasado la mano. Creo que eso nunca debe suceder, pero a uno no tienen que llevarlo al extremo”.

En la misma línea, el dueño de la ahora Antigua Fuente le contrapreguntó a la profesional: "Si usted está encerrada en una casa y, perdone la expresión, quieren entrar a violarla y tiene una pistola al lado, ¿usted la ocuparía o no?”.

Sin embargo, Mirna Schindler no quiso responder y le volvió a preguntar que este tipo de hechos pueden generar incluso una situación más grave para su propia integridad .

“¿Pero qué más grave que lo que viste el viernes pasado?”, Me tiraron extintores al cuerpo”, le espetó Carlos Siri, mientras la periodista le indicó que debió esperar el actuar de Carabineros.

“Pero por eso, Mirna: No estaban. ¿Si no están, qué hago? ¿Dejo que me golpeen y me hagan de todo? Yo no comparto contigo que yo tenga que dejar que me golpeen y que quede quizás cómo pero no disparar el arma si la tengo ahí, porque yo ya pasé por lo mismo y no quiero pasar por eso dos veces”, argumentó Siri.

“Ante esto, la conductora de Tu Día planteó que "sin duda que todos nosotros acá y en el país solidarizan con lo que te ha tocado vivir. Tú llevas meses, dos años o más, llevas mucho tiempo en esto, entonces desde ahí me toca solo plantearte esa pregunta”.