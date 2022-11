Mirna Schindler repasó su abrupta salida de Canal 13: "Sabía que la TV te podía traicionar"

Mirna Schindler aseguró que Canal 13 la invitó a conducir un "programa de actualidad", no un "matinal". CANAL 13.

Por: Rodrigo León 14 de noviembre 2022 · 10:09 hs

Mirna Isabel Schindler Alcoholado, periodista chilena, se refirió nuevamente a su abrupta salida de Canal 13 el pasado mes de septiembre.

En ese entonces, la estación envió un comunicado informando que tras un año a la cabeza de Tu Día “se puso fin a la relación laboral entre la estación televisiva y la periodista Mirna Schindler”.

“Le agradecemos a Mirna el tiempo en el que trabajamos en conjunto, el profesionalismo desplegado y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos laborales”, agregaron.

A casi un mes de esto, Mirna Schindler se sinceró en entrevista con revista Sábado, sobre lo vivido en Canal 13.

“La gerencia de estudios con la que tenía constantes reuniones me mostraba sondeos y focus group respecto de mí. ¿Qué mostraban esos focus group? Que yo era la periodista más creíble e informada de los matinales, por lejos”, destacó.

En esa misma línea, Schindler sostuvo que “al final se agregaron atributos de objetiva y experta. Entonces, si los estudios encargados por el canal mostraban que la valoración que hacía la audiencia era de una periodista súper creíble, informada, objetiva y experta; o sea, mal podría creer que había razones para sacarme”.

A pesar de la decisión que tomó la estación, Schindler admitió que “di lo mejor de mí. Lo que significa que me estrujé, saqué todo lo que tenía en mí. Si no fue suficiente, perfecto, pero la persona que estuvo en pantalla se sacó la cresta y eso yo creo que lo reconoce el equipo”.

Mirna Schindler y su llegada a Canal 13

En la misma entrevista, Mirna Schindler recordó que cuando le propusieron asumir la conducción de Tu Día, le dejaron en claro que se trataba de un “programa de actualidad” y no un “matinal”.

“Una tarde de junio me llama Mariano Gallardo, a quien no conocía, y me dice que me quiere invitar a este proyecto”, comenzó contando. “Le dije textual: Mariano, me estás pidiendo que deje a mi marido de diez años por el amante. Y es que no es menor, porque yo había tenido una trayectoria muy estable con Iberoamericana Radio Chile”, recordó.

Schindler reconoció que “sabía que la televisión te podía traicionar, te pueden ofrecer el oro y el moro, y a la vuelta de la esquina te dicen hasta aquí llegamos”.

“Mariano y el canal me dijeron que este era un programa de actualidad —porque yo no me habría ido a un matinal—, este era el mantra que repetimos desde el día uno”, insistió.