Mirna Schindler y su abrupta salida de Canal 13: "Me choca que me hayan sacado de manera tan brutal"

01 de octubre 2022 · 10:19 hs

Una verdadera sorpresa fue la información comunicada por Canal 13 donde se señalaba que la periodista y conductora del matinal, Tu Día, Mirna Schindler, iba a dejar la casa televisiva. Para la comunicadora, la decisión del canal la tomó por sorpresa y aseguró que no es algo grato.

“Nunca es grato que te despidan. Nunca. Te mentiría si te dijera que estoy saltando en una pata. Creo que pasan varias cosas. Siempre entendí que desde el momento en que ellos decidieron cambiar a las conductoras por una pareja de conductores, evidentemente se venía un nuevo proceso”, reveló Mirna Schindler en conversación BioBíoChile.

En la misma línea, Mirna Schindler señaló que “me parecía que yo era un activo para el canal por lo tanto quizás pequé de ingenua en creer e imaginar, pero porque también se me dijo que no me iban a despedir, en que yo podía quedarme ya fuera como panelista o en alguna otra área del canal”.

La desvinculación de la periodista hace que el rumor de que la conducción del matinal pasará a ser protagonizado por la dupla de José Luis Reppening y Priscilla Vargas, tome más fuerza. Por ahora, Ángeles Araya, seguiría siendo parte del matinal, salvo que en los próximos días el canal entregue otra información.

Una sorpresiva desvinculación del canal

El despido del rostro de Canal 13 fue algo que ella no pensaba que ocurriría y enfatizó que “a mí me choca el hecho de que me hayan sacado de manera tan brutal, porque desde el punto de vista de lo que es lógico, no parece lógico pero lamentablemente en la televisión no todo es lógico”.

Sobre los motivos que tuvo la señal de Andrónico Luksic, la experimentada periodista reveló que los desconoce y que “pensé siempre que podía quedarme como panelista y de alguna manera eso estaba implícito pero algo cambió al final que hizo que esa decisión se descartara”.

Los proyectos para el futuro

Respecto al futuro, Mirna Schindler afirmó que “me gustaría volver a hacer radio, porque la radio es un espacio en donde me sentía más protegida, más cuidada, es un espacio de mucho más confort. La televisión es demasiada exposición”.

Hay que recordar que la comunicadora ya ha tenido pasos por algunas radios nacionales. En Radio Concierto condujo el programa Mañana será otro día por cuatro años. Posteriormente, llegó a Radio ADN para formar dupla con Mauricio Hoffman en el programa matinal ADN Hoy.