Mon Laferte: "Mi máximo sueño en la vida es estar en casa, siendo mamá"

Por: Esteban Lopez 06 de noviembre 2022 · 16:34 hs

Norma Monserrat Bustamante Laferte, conocida popularmente como Mon Laferte, concedió una íntima entrevista donde se refirió a su matrimonio junto al mexicano Joel Orta, quien también es el padre de su hijo que nació en febrero de este año.

"Pienso que lo que me haría más feliz ahora en la vida, como un sueño. Me imagino en mi casa, cocinando por las mañanas, siendo mamá. Por la tarde tomando un té y tocando la guitarra. No sé, estoy en un momento de mucha tranquilidad", reconoció la chilena en conversación con Teleshow.

Los últimos meses de la cantante nacional han estado marcados por las presentaciones que ha realizado en el marco de una larga gira que la llevó a países como Estados Unidos, España, Colombia, México, Chile, Argentina, Perú y Ecuador.

En febrero de este año, con el nacimiento de su primer hijo, Mon Laferte tuvo un radical cambio de vida. Eso, sumado a su matrimonio y su trabajo componiendo música, algo que le apasiona enormemente, lo que queda demostrado en sus presentaciones.

La inspiración para sus canciones

En 2021, Mon Laferte lanzó dos álbumes -Seis y 1940 Carmen- y en relación a la inspiración que tiene para escribir, reveló que “cuando escribí esas canciones no tenía la intención de que se sientan reflejados, creo que nunca la he tenido”.

“Pero sé qué hay mucha gente que se siente identificada porque finalmente todos vivimos lo mismo, pasamos por las mismas cosas, somos seres humanos y tenemos los mismos sentimientos”, añadió.

Además, agregó que cuando escribe canciones “trato de ser muy real al momento que lo hago, sobre todo con lo que estoy viviendo. Incluso que sea hasta a veces incómodo, hay canciones que me da vergüenza compartirlas pero siento que cuando es así, que me da vergüenza, son canciones más honestas, más reales y que van a trascender".

"En cambio, por ahí he hecho alguna canción haciéndola como tipo por ejercicio o más hacia la ficción y al final no puedo con ella, me aburro cuando las hago en vivo, entonces no”, dijo.

¿Cómo lo hace para escribir?

Sobre cómo congenia su tiempo de madre, esposa y reconocida artista musical, Mon Laferte señaló que "cuando tengo ganas de decir algo, una idea voy y escribo lo que estoy sintiendo en el momento".

Junto con eso, reveló cuáles son los espacios o tiempos donde deja su mente fluir para escribir sus próximos éxitos.

"A veces sí hago el ejercicio de sentarme, agarrar el teléfono, una libreta, lo que tenga, y ponerme a crear desde ahí, voy intentar hacer una canción porque quiero hablar de este tema, pero muchas también salen muy naturales, casi siempre cuando me estoy bañando, empiezo a tararear letra y melodía al mismo tiempo y empiezo a desarrollar la canción", reveló la ganadora del Grammy Latino.