Mon Laferte feliz tras lograr la doble naconalidad: "Soy chilena y mexicana"

El 2022 será inolvidable para Mon Laferte: Tuvo su primer hijo, obtuvo la nacionalidad y hará su primera gira post pandemia. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 03 de junio 2022 · 12:46 hs

Sin duda que este 2022 será un año inolvidable para Mon Laferte, quien no solamente dio a luz a su hijo Joel, sino que también obtuvo la nacionalidad mexicana, algo que llevaba años intentando.

“Ya soy mexicana”, le dijo la artista a los medios de comunicación y un grupo de fans que la acompañaron en el anuncio que hizo sobre las primeras fechas de su próxima gira.

"Ya tengo doble nacionalidad, ya soy mexicana. Soy chilena y mexicana", reiteró, mostrando su felicidad por el sueño cumplido.

“La cereza del pastel”

La cantante siguió ahondando en lo contenta que estaba por recibir la nacionalidad mexicana: "Llevo 15 años en México, tengo un hijo mexicano, mi pareja es mexicana. Pero esto es hermoso, es la cereza del pastel".

"Aunque todavía tenga el acento chileno, me siento muy mexicana. Es hermoso tener la posibilidad del pasaporte, aunque ya me sentía mexicana desde antes. Así que va a ser una gira de celebración que jamás se me va a olvidar", añadió.

Así, Mon Laferte se refirió a la serie de conciertos que ofrecerá en distintas ciudades del país norteamericano, y que se iniciará el próximo 22 de julio en el Auditorio Nacional de México. En su primera gira tras ser mamá de Joel, visitará también estados como Morelia, Querétaro, Toluca, Monterrey, Torreón, Guadalajara, Puebla y Veracruz.

La maternidad y la música

La intérprete de "Tu tanta falta de querer" también recordó lo que le ha significado vivir la maternidad en su proceso creativo y artístico.

"Cuando uno tiene un hijo le cambia mucho (la vida). Me siento más feliz, más motivada, con ganas de hacer cosas y muy concentrada. Quiero hacerlo todo bien, quiero hacerlo todo por mi bebé", sostuvo.

"Mi hijo vino a traerme un dosis de energía y felicidad. Todos los días me levanto temprano, a pesar de que las develadas por el bebé aún siguen. Pero estoy llena de vitalidad y planeando cosas todo el tiempo. Pobre de mi equipo, que lo traigo corriendo siempre”, complementó.