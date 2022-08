Mon Laferte recordó el acoso que sufrió en Rojo: "Me moría de miedo de contarle a alguien"

Mon Laferte dijo que el productor Jaime Román la acosó los 5 años que estuvo en Rojo. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 05 de agosto 2022 · 11:46 hs

La cantautora Mon Laferte recordó los episodios de acoso que sufrió por parte de un productor del programa Rojo, de TVN, durante la entrevista que le concedió al influencer mexicano Roberto MTZ.

De acuerdo al relato de la artista chilena nacionalizada mexicana, "el productor musical era un pervertido, acosador, horrible".

Mon Laferte, que en esos años era conocida como Monserrat Bustamante, contó que en 2002 grababa su primer álbun.

"Saqué un disco con el programa. Muy malo, por cierto... Me da ternura, pero también me da un poco de coraje aún. Yo me acuerdo que llegué súper emocionada porque me dijeron 'vas a grabar un disco'. Para eso fui al programa. El premio era eso", relató la intérprete de Tu Falta de Querer.

Sin embargo, la compositora chilena se encontró con la negativa por parte del mencionado sujeto.

"El productor musical, que no sabía ni tocar el timbre, o sea, cero, y me dice 'no, no, no. Ya tengo las canciones listas'", reveló Mon Laferte.

Pervertido

Fue en ese momento en que la artista nacionalizada mexicana le reveló al entrevistador que "el productor musical era un pervertido, acosador, horrible. El que te digo que no tocaba ni el timbre".

"Entonces, todo eso me trae como un poco de asco. Jaime Román se llama. Que de hecho, lo metieron al bote (a la cárcel)", continuó con su relato.

Según aseguró “a mí me acosó los cinco años que estuve allí (en Rojo) y a muchas morritas (jóvenes), yo creo que a todas, o a la mayoría”.

“Me moría de miedo de contarle a alguien. Por eso, el disco más que en lo musical me trae como recuerdos feos en general”, concluyó.