Mon Laferte y su teoría ante los resultados del Plebiscito de Salida: "Chile tiene miedo"

Mon Laferte se había mostrado a favor del Apruebo de cara al Plebiscito de Salida. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 26 de septiembre 2022 · 08:26 hs

Norma Monserrat Bustamante Laferte, conocida artísticamente como Mon Laferte, se refirió por primera vez a los resultados del Plebiscito de Salida, celebrado el pasado 4 de septiembre, donde se impuso el Rechazo a la propuesta de nueva Constitución con más del 60%.

En conversación con El Desconcierto, la cantante chilena recordó que ese día se encontraba en Europa y tras dar un concierto conoció la noticia. “Yo había terminado un concierto y estaba en Europa y sentí una tristeza muy profunda”, contó.

Según explicó la intérprete, previo a eso “estaba muy segura o demasiado entusiasta de que se iba a lograr y que íbamos a ser un gran ejemplo para el mundo con una Constitución que era muy adelantada para sus tiempos”.

Mon Laferte se había declarado a favor del Apruebo en múltiples oportunidades, y planteó que el triunfo del Rechazo se debió a que la población tenía “miedo”.

“La veía bella, era el mundo que sueño para mi hijo, pero insisto, Chile tiene miedo”, sostuvo la intérprete de éxitos como “Tu Falta de Querer”. Agregó que “yo nací durante la dictadura y no es tan fácil quitarse eso, que te decían no puedes decir esto, no puedes hacer esto”.

El llamado a la unión de Mon Laferte

Ante el clima político que se vive en el país, Mon Laferte, cantante radicada en México, hizo un llamado a la unión del país.

“Me gustaría que Chile deje de estar tan polarizado y que de alguna manera podamos encontrarnos y coincidir en que queremos todos lo mejor para el país. Tenemos que crecer, todavía somos como niños chicos, pero ya estamos creciendo”, cerró la ex participante de Rojo.

Durante la semana pasada, Mon Laferte recibió una nominación a los Latin Grammy por su canción “Algo es Mejor”, perteneciente a su álbum 1940 Carmen.