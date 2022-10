Monotonía: Shakira estrenó canción con referencia a su quiebre con Gerard Piqué

"De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo", dice parte de la letra de la nueva canción de Shakira. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 20 de octubre 2022 · 11:21 hs

Una serie de referencias a su quiebre con el futbolista Gerard Piqué incluyó la cantante colombiana Shakira en su última canción, Monotonía.

La artista estrenó el single junto a Ozuna, en el que la prensa hispana asegura que es un tema claramente dedicado al defensor del Barcelona.

De hecho, los medios de ese país incluso se dieron el trabajo de revisar la letra para hallar aquellas frases que pudieran estar dirigidas al ex de Shakira.

Para la prensa española, la canción Monotonía le entregó a la intérprete colombiana la oportunidad de manifestar de forma pública sus emociones por la separación con el futbolista.

¿Palos a Piqué?

"De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos", dice parte de la letra, según destacaron los medios hispanos.

En otra de las estrofas, Shakira apunta a que ella lo dio todo por la pareja, pero esto no fue recíproco: "Tú distante con tu actitud, pero me llenas de inquietud. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú".

"Te lo digo con sinceridad, Mejor que esto se acabe ya, ya, ya, ya... Que yo te quiero, pero yo me quiero más a mí...", señala en el estribillo

Monotonía

"No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía", parte el tema de la cantante colombiana, cuyo video se sitúa al interior de un supermercado.

Añade que "nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría".

En el video la estrella colombiana luce lejos de sus looks más glamorosos, mientras recorre con desgano un supermercado en el que se topa, aparentemente, con su ex.

En un par de días, el video del tema subido a Youtube completó más de 9 millones de reproducciones en la plataforma.