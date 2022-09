Monserrat Álvarez cuestionó la rutina de ejercicios de Julio César Rodríguez: "¿De dónde sacas tanta energía?"

"Esa foto no demuestra nada, yo también me puedo poner una chaqueta de buzo", cuestionó Monserrat a Julio César. Archivo.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 08 de septiembre 2022 · 14:16 hs

Serias dudas de que su compañero en la conducción del Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez, llevara a cabo la rutina diaria de ejercicios de la que había hablado en los instantes previos, manifestó la periodista Monserrat Álvarez.

En el matinal de Chilevisión estaban conversando respecto del cambio experimentado por el clima en los últimos días, y en particular el anuncio de lluvias para hoy en la zona central del país.

Fue en ese contexto que Julio César Rodríguez relató que muy temprano se había percatado de que estaba cayendo agua.

"Salí a trotar en la mañana, a trotar medio caminar, y estaba lloviendo", le contó el periodista a su compañera de labores.

"Julio César, ¿por qué eres así?", le preguntó con incredulidad Monserrat Álvarez.

Por eso, para resolver sus dudas al respecto, la conductora del Contigo en la Mañana le hizo otro par de preguntas a su colega periodista.

"¿De dónde sacas tanta energía?", le consultó primero. Y conocedora de ambos se levantan de madrugada para llegar a Chilevisión a animar el matinal, también le preguntó: "¿A qué hora saliste a trotar?".

No le creen a JC

No obstante, antes de que Julio César pudiera responder, de la zona donde se encuentran los camarógrafos del matinal se escuchó clarito: "No le creo, no le creo".

"Aquí no te creen", le dijo Monserrat a su colega. Y, a propósito de una foto en que luce un buzo rojo que Rodríguez subió a las historias de su cuenta de Instagram, donde escribió "hoy vamos con todo, volví a entrenar", la periodista le hizo otra pregunta al hueso: "¿Subiste foto porque fue una excepción o estás realizando ejercicio regularmente?".

INSTAGRAM

"¿Cómo crees que soporto estas cinco horas en pie? Después el late, la radio, La Junta... Hay que responder en la casa también", planteó sobre el tema.

Pero para Monserrat Álvarez "esa foto no demuestra nada... Yo también me puedo poner una chaqueta de buzo. ¿Cuánto rato trotas?", le preguntó incrédula.

"Troto unos 25 minutos", concluyó su explicación Julio César Rodríguez.