Monserrat Álvarez recordó cuando Álvaro Rudolphy la echó de su trabajo: "Nunca lo he perdonado"

07 de octubre 2022

La periodista y conductora de Contigo en la Mañana, Monserrat Álvarez, reveló un desconocido capítulo de su pasado remoto que la conectó con el actor Álvaro Rudolphy, quien en un momento decidió echarla de su trabajo.

De acuerdo a lo relatado por la profesional, todo ocurrió en la década de los 80, cuando ambos estaban lejos de ser los reconocibles rostros de televisión que son hoy.

En ese tiempo las circunstancias los juntaron en un trabajo, en el que Rudolphy era el jefe y Monserrat la subordinada. Eso, hasta que el actor tomó la decisión de despedirla.

"Me echó de la pega, nunca se lo he perdonado", le confesó la periodista a su colega conductor del matinal de Chilevisión, Julio César Rodríguez, a quien le enfatizó que “es la única vez que me han echado de una pega”.

Con su humor atento, el periodista dejó en claro que Rudolphy "actuó mal ahí".

Pero lejos de terminarse el tema, Monserrat comenzó a revelar qué fue lo que ocurrió para que el ahora famoso actor la echara de su trabajo sin contemplaciones.

A los besos

Resulta que en esos años ambos coincidieron en una pizzería, donde el actor era el jefe y ella trabajaba los días domingo.

Uno de esos domingo, después de que había peleado con su pololo, Monserrat estaba trabajando y él llegó para tratar de reconciliarse.

"Llegó mi pololo. Salí a la calle a hablar con él y nos dimos un beso delante de los clientes. Álvaro me echó ese mismo día", contó la periodistas en un primer momento, pero luego aclaro que al parecer no fue un simple besito.

"Me encontró en una actitud desubicada para una garzona en ese momento", admitió la conductora del Contigo en la Mañana.

"Hoy es tu último día laboral", fue la escueta frase con la que Álvaro Rudolphy la echó del lugar en el que había trabajado más de un año.

Y a pesar de que han pasado casi 35 años desde ese despido, Monserrat afirmó que no lo ha olvidado.

De hecho, en tono de broma indicó que "nunca se lo he perdonado".

Pero reveló también que Rudolphy no solamente la despidió de su trabajo, sino que después por un tiempo fue su cuñado, porque terminó pololeando con su hermana, que se quedó trabajando en la pizzería.