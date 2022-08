Monserrat Álvarez recordó cuando Juan Pablo Sáez y Juan Cristóbal Guarello le salvaron la vida

Monserrat Álvarez recordó los complicados momentos que sufrió por culpa de un pedazo de carne en una celebración de Fiestas Patrias. INSTAGRAM

Por: Gaspar Marull 06 de agosto 2022 · 14:31 hs

La periodista Monserrat Álvarez recordó el momento en que su colega Juan Cristóbal Guarello y el actor Juan Pablo Sáez evitaron que ella se atragantara con un gran trozo de carne. La también animadora contó que ambos compañeros de trabajo fueron sus ángeles “que le salvaron la vida”.

Sáez contó lo sucedido en un video y Álvarez, no sólo lo confirmó, sino que lo rememoró con detalles. “Juan Pablo tiene el 30% de mérito de haberme salvado la vida; el resto, el 70% lo tiene Guarello. Me pasó por chancha”, aseguró entre bromas durante su participación en el programa Podemos Hablar.

Fue durante una celebración de Fiestas Patrias de la radio Rock & Pop que la animadora de Contigo en la Mañana de Chilevisión sacó un trozo de carne con la boca de un anticucho y decidió caminar por el lugar. “De repente se me queda un trozo en la garganta”, manifestó.

Como los demás asistentes a la celebración estaban a media cuadra, Monserrat Álvarez corrió hacia ellos sin poder respirar. “Veo a Guarello y le hago señales para que se diera cuenta que me estaba asfixiando”.

El periodista deportivo le realizó la maniobra de Heimlich pero no resultó y luego llegó el protagonista de la teleserie Adrenalina, quien en esa época también trabajaba en la radio. Mientras Guarello me apretó, Sáez me golpeó la espalda y salió el trozo de carne”.

La periodista contó que no sólo volvió a la vida “sino que también a la vergüenza ya que todos vieron el gran pedazo de carne que cayó al suelo y se reían de mí”, señaló a la vez que aseguró que cada vez que ve a Juan Pablo Sáez le agradece “que aún esté aquí".