Monserrat Álvarez recordó el día en que animó ebria el programa Estado Nacional

"Cuando hacía el noticiero de 6:30 a 8, carreteaba mucho más que ahora", admitió Monserrat Álvarez. Foto: Canal 13.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 23 de septiembre 2022 · 12:36 hs

La conductora del Contigo en la Mañana, Monserrat Álvarez, confesó que, cuando estuvo en TVN condujo una vez el programa Estado Nacional en estado de ebriedad, y aseveró que ese día se sintió más asertiva que nunca en el espacio político.

La periodista fue la invitada al capítulo de este jueves de Socios de la Parrilla, en las pantallas de Canal 13, donde les aseguró a Francisco Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot que "fue terrible. Me acuerdo de todo... El invitado era Edmundo Pérez Yoma", dijo, y reveló que estaba segura que la iban a despedir, pero nadie se dio cuenta. Incluso, su madre la llamó para felicitarla.

Monserrat reconoció que "a mí me gusta carretear", y admitió que "cuando hacía el noticiero de 6:30 a 8, carreteaba mucho más que ahora, porque era solo una hora al aire".

La compañera de labores de Julio César Rodríguez relató que en ese tiempo "aguantaba, llegaba hasta sin dormir". Ahora, no obstante, "he llegado cansada, desvelada, pero carreteada no me atrevo. Son cinco horas al aire", argumentó.

En la conversación con los amigos, Monserrat Álvarez recordó sus inicios en el canal Rock&Pop y sus pasos por TVN y Canal 13, antes de arribar a Chilevisión para conducir el matinal hasta la fecha.

Los sueños de Monserrat

En un ambiente distendido y con Monserrat recordando los tiempos en que trabajaba en un bar al prepararles unos mojitos a sus anfitriones, la periodista también realizó sorprendentes confesiones, como cuando aseguró que ha tenido "sueños eróticos con todos mis compañeros de trabajo".

Lo anterior, luego de que su ex compañero en Teletrece Ramón Ulloa, le preguntara sobre qué soñaba con él.

"Recuerdo haber soñado con Ramón Ulloa un sueño erótico. Y al día siguiente, en el noticiario, no lo podía mirar porque me daba una vergüenza... Eran sueños de verdad... por lo que no se pueden contar hasta que uno ya deja de trabajar juntos... Como Ramón es chilote (el sueño) era en Chiloé", relató la periodista.

Consultada por Pancho Saavedra si le gustaría volver a Prensa a leer noticias, Monserrat respondió: "Ahora no, pero siento que Prensa es un domicilio natural mío, creo que tarde o temprano voy a volver a prensa. Siento que las noticias y prensa es un trabajo a largo plazo".

Rememorando etapas pasadas, mencionó que en los años 90 andaba en moto y así llegaba a la universidad, por eso le decían “Fiera Radical”, en alusión a una teleserie brasileña que transmitía Canal 13, donde la protagonista, Malú Mäder, andaba también en moto y con chaqueta de cuero.

La periodista reveló que su familia es muy aclanada y "nos juntamos mucho. Éramos muchos y ahora no somos tantos, ahora es una familia chica y eso ha sido un poco duro en mi vida. Mi papá falleció, mi hermano también falleció. No somos tantos, pero nos juntamos todos los fines de semana, somos muy unidos".