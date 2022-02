Monserrat Álvarez regresó a Contigo en la Mañana tras su segundo contagio de COVID-19

A diferencia de la primera vez donde fue asintomática, en esta oportunidad Monserrat Álvarez sí presentó varios síntomas del COVID-19.

Compartir











Por: Rodrigo León 21 de Febrero 2022 · 10:14 hs

Monserrat Álvarez regresó este lunes a Contigo en la Mañana después de una semanas de vacaciones donde se contagió de COVID-19 por segunda vez. "He tenido todas

Al inicio del matinal, Julio César Rodríguez destacó que su compañera, la primera vez que se contagió, no desarrolló síntomas, a diferencia de lo que ocurrió esta vez.

“Yo siempre he creído que la primera no tuve, porque no me dio nada. Era asintomática, claramente”, señaló, agregando que “ahora nos dio a varios y a varios les ha pasado en vacaciones y hay que encerrarse no más”.

Respecto a cómo vivió sus días enferma, Monserrat Álvarez detalló que a su pareja le dio fiebre durante varios días, mientras que ella solo lo experimentó en una jornada, pero “después estuve así como… Ese resfrío pegote, dolor de cuerpo… Me dolió la garganta”.

“Me acordé del doctor Rivera cuando estuvo acá y nos dio todos los síntomas y tenía parte de eso: un poco de tos, romadizo y un poquito de fiebre”, agregó.

Además, aseguró que “quedamos botados como una semana y media” y que aunque estuvieron en la playa “no querías salir porque no te sientes bien”.

“Pero ya nos recuperamos… Te mueres la rabia de perder las vacaciones”, reconoció,