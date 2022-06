Ms. Marvel: la nueva serie que nos presenta a la primera superhéroe musulmana

Kamala Khan, la adolescente detrás de Ms. Marvel, es interpretada por Iman Vellani. DISNEY.

Por: Rodrigo León 08 de junio 2022 · 10:33 hs

Luego del estreno y el éxito de producciones como WandaVision, Falcon & The Winter Soldier, Loki, What If…?, Hawkeye y Moon Knight, Marvel vuelve a apostar por una nueva serie en Disney+: Ms. Marvel.

Esta nueva producción nos presenta a Kamala Khan, una adolescente estadounidense musulmana que crece en la ciudad de Jersey. Ávida gamer y voraz escritora de fan fiction, esta adolescente es fanática de los súper héroes y tiene con ellos una imaginación descomunal, especialmente cuando se trata de Capitana Marvel.

En esta oportunidad, Marvel nuevamente apuesta por la diversidad al presentar a un personaje musulmán, plasmando en la historia sus creencias y tradiciones, así como también las relaciones familiares y cómo influye en su crecimiento.

En una conferencia de prensa a la que EL DÍNAMO tuvo acceso, el productor ejecutivo, Kevin Feige, se declaró orgulloso de llevar este tipo de personajes a la pantalla.

“Estoy muy orgulloso de traer nuevos personajes a la pantalla y no solo contar reinterpretaciones de personajes que la gente ha visto durante décadas y décadas. Y creo que eso es importante. Quiero que las personas que nunca antes consideraron ver una producción de Marvel Studios se emocionen y vean este programa y luego vean todos los demás”, afirmó.

Es el actor Mohan Kapoor, quien interpreta al padre de Kamala Khan, quien se refirió a la importancia que tiene Ms. Marvel en la representación de comunidades como la musulmana y del sur de Asia, que forman parte de la serie.

“Estamos hablando de representación. Es una historia maravillosa de una comunidad que es tan diversa étnicamente y culturalmente rica. Y para mí, que vengo de esa región, creo que es una oportunidad fabulosa, porque ciertamente decimos que este es el Universo Marvel que cuenta una historia sobre nuestro entorno. Y es tan hermoso y tan subliminal”, señaló el artista.

Para explicar su punto, Kapoor ejemplificó esto con “una pequeña escena como que vas a la mezquita, te pones los zapatos allí, vuelves y los zapatos ya no están. Eso es real. Eso es realmente una cosa. ¿Sabes? El proceso de entrar a una mezquita, los festivales, las ceremonias de boda son tan hermosos. Y estoy seguro de que... Lo sé con certeza por las pequeñas redes sociales en las que estoy, ese lado del mundo, simplemente no pueden esperar a que esto suceda. Somos nosotros. Somos nosotros”.

“Ahora, el hecho de que si Marvel pudiera, ya sabes, ejecutar esto, es algo grande para el resto del mundo y las otras casas productoras. Para decir, si pudieron hacerlo, sabían de lo que estaban hablando, hagámoslo. Y va a ser una montaña rusa de aquí en adelante”, continuó.

Por lo mismo, el actor espera “que los actores, los escritores, los directores se sienten y diga, hagámoslo. Mostremos su historia y no mostremos gritos a los cuatro vientos. Esta no es una declaración política. Esta es la historia de una familia, una niña. Pero es tan hermoso”.

Qué hace especial a Ms. Marvel

A diferencia de otros superhéroes, Kamala Khan, la adolescente detrás de Ms. Marvel, es que su núcleo familiar permanece intacto, y vive constantemente bajo su supervisión, con la esperanza de que no caiga ante la cultura occidental en la que se desenvuelve y mantenga sus tradiciones vivas.

“La familia es algo muy importante para el show, en términos de lo que estamos explorando, y cuál es la experiencia de Kamala en este mundo. Uno de los aspectos únicos de Kamala frente a tantos otros personajes de cómics y superhéroes es que no tiene un trauma parental”, declaró en la conferencia de prensa la productora ejecutiva, Bisha K. Ali.

Por lo mismo, continuó, “sus padres no están muertos, no es huérfana, cosa que es una historia válida e importante, pero no es el caso con Kamala Khan. Y consideramos eso un gran regalo. Entonces, pasamos un tiempo con ella y su familia”.

Por otro lado, Ali destaca que uno de los aspectos en que los adolescentes pueden empatizar con Kamala Khan es que “no sabe quién es”.

“Creo que tiene que pasar por un gran viaje de madurez a lo largo del show. No ha descubierto aún su identidad, ni tiene que haberlo hecho, pero una vez que tienes poderes tal vez sí tengas que hacerlo”, explicó.