Muere a los 72 años, Robbie Coltrane, Hagrid en Harry Potter

Por: Equipo El Dínamo 14 de octubre 2022 · 14:20 hs

Robbie Coltrane, actor británico, célebre por interpretar a Hagrid en la saga de Harry Potter, murió este viernes a los 72 años, según informó en un comunicado su agente.

Coltrane, cuyo nombre real era Anthony Robert McMillan, también apareció en la saga de James Bond (Golden Eye, 1995 y The World is not Enough, 1999). En 2006 fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II.

También ganó cinco premios Bafta, entregados por la Academia de Cine y televisión británica, por su participación en la serie "Cracker".

"Se le recordará probablemente durante décadas como Hagrid, de las películas de Harry Potter, un papel que con el que transmitió alegría tanto a niños como adultos de todo el mundo" y por el cual recibía un aluvión de cartas de admiradores cada semana", señaló su agente, Belinda Wright, en una nota de prensa, la cual también agradece, en nombre de la familia, los cuidados del personal de la plantilla del hospital Forth Valley Royal de Lambert, en Escocia.

Uno de los primeros en homenajear a Coltrane fue el actor británico Stephen Fry, quien lo despidió con mensaje en Twitter: "Adiós, viejo amigo. Te extrañaremos terriblemente".