Murió la actriz española Isabel Torres, protagonista de la serie Veneno

Isabel Torres interpretó a la versión más adulta de La Veneno en la serie española del mismo nombre.

Por: Rodrigo León 11 de Febrero 2022 · 11:06 hs

Durante la mañana de este viernes se confirmó la muerte de la actriz española Isabel Torres, quien solo tenía 52 años, a causa de un cáncer al pulmón que se le diagnosticó en 2018.

Su familia dio a conocer la noticia a través de la cuenta oficial de la intérprete en Instagram. Junto a una imagen de la artista, informaron que “hoy 11 de febrero de 2022 despedimos a Isabel”.

“Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá solo como ella sabe”, agregaron

Junto con eso, y antes de cerrar, agradecieron “las muestras de cariño y preocupación. Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada”.

Isabel Torres, según informó El Mundo, fue la primera mujer transexual en adquirir un DNI que se adecuó a su género luego de un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 1996.

Además, contaba con una vasta trayectoria como actriz y también como animadora en diversos programas españoles de la cadena Antena 3.

En el último tiempo, Torres recibió un amplio reconocimiento al interpretar a la versión adulta de Cristina “Veneno” Ortiz en la serie Veneno, estrenada en 2020.

De hecho, uno de sus creadores, Javier Ambrossi, le dedicó palabras en redes sociales. “Solo puedo darte las gracias, Isabel. Todavía te veo en cada recuerdo. En cada mirada cómplice en el rodaje, en cada baile cuando podíamos, en cada ensayo. Eres esfuerzo, talento, valentía, belleza. Poder. Para siempre te llevo dentro. Descansa, mi amor”, consignó en Instagram.

Javier Calvo, otro de los creadores de Veneno, hizo lo propio en dicha plataforma. “Joder. No. Isabel. Te quiero, te respeto, te admiro y te echaré tanto de menos… Gracias por todo lo que nos has dado. Tu Pedro Marín, como me llamabas cada mañana de rodaje, se siente un privilegiado por haberte conocido”, afirmó.

Una de las últimas apariciones de Isabel Torres en televisión fue en noviembre en el programa Sábado Deluxe de Telecinco, donde se despidió de sus fanáticos luego de que los médicos le dieran dos meses más de vida.

“A la muerte se le mira de frente y asusta”, declaró en esa oportunidad, agregando además que “sin darme cuenta, he hecho de mi vida una batalla. Una batalla que no sé si acabará pronto o un poquito más tarde. Lo que sí tengo claro es que no voy a dejar de batallar hasta el último momento”.

En esa oportunidad también recibió el Premio Ondas por su interpretación en Veneno, galardón que no había podido recibir antes por su enfermedad.