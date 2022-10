Músico que interpretó al "Chacal de la Trompeta" acusó de traición a Don Francisco: "Es un tipo negativo"

Leonardo Núñez, el hombre detrás de El Chacal de la Trompeta, se refirió a su salida de Sábado Gigante, conducido por Don Francsico. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

02 de octubre 2022

Para muchas personas, hablar del programa de Don Francisco, Sábado Gigante, es traer a la mesa, muchos recuerdos. Situaciones vividas en el programa, invitados y personajes icónicos que fueron parte de uno de los espacios más importantes de la televisión.

En esa línea, es que el “Chacal de la Trompeta” se transformó en uno de los personajes más queridos por los seguidores de Sábado Gigante.

Sin embargo, detrás de este disfraz se esconde un músico chileno, Leonardo Núñez, quien desclasificó distintos hechos que culminaron en una polémica salida del programa y un conflicto con Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco.

“Nació de un programa inglés, ya que a Don Francisco le decían el guatón copión, donde participaban aficionados, y ahí había una persona de dos metros con un gong, y cuando el tipo cantaba mal, el tipo tocaba el gong y lo eliminaba”, señaló Leonardo Núñez al sitio Página 7.

Y fue en ese contexto que comenzaron los problemas con el animador. “Él intentó quitarme la marca, y yo soy el dueño del Chacal de la Trompeta”. Núñez lo asocia a un tema de ego por parte del experimentado animador, pero que provocó un quiebre entre ambos.

Las traiciones cometidas por Don Francisco, según Leonardo Núñez

Leonardo Núñez, siguiendo con sus declaraciones, contó una polémica situación en la que se vio envuelto que sucedió en el último programa de Sábado Gigante y que para él fue algo que le provocó mucho dolor.

“Cuando Sábado Gigante hizo su último programa, dijeron vamos a mostrar el rostro del Chacal, y con mucho dolor pude presenciar que pusieron un actor que ni tocaba la trompeta para decir que él era el personaje”, reveló el artista nacional.

En esa línea, el músico agregó que “como el tipo era muy joven, dijo que lo heredó de su padre, fue una mentira increíble. Él era el dueño del sí y del no, y tenía un equipo de 4 personas (con las que mandaba), y nosotros éramos números, el que sumaba, lo mantenía, y el que restaba lo sacaba”.

El despido y el quiebre con Mario Kreutzberger

Sin duda el golpe más fuerte que recibió Núñez, fue cuando le informaron que no seguiría siendo parte del programa, algo a lo que categorizó como “un golpe de traición muy feo”.

Los motivos del despido, fueron asociado a los costos que generaba trasladarlo constantemente a Estados Unidos, algo que llevaba haciendo más de 20 años.

“A mí me dijeron que no iba a trabajar más como Chacal porque era muy caro llevarme a Estados Unidos todos los meses, y yo estuve 24 años viajando, viviendo 15 días en Miami y 15 en Chile”, afirmó Leonardo Núñez.

Agregó también que “como tenía un sueldo con sistema de canje, me pagaba Canal 13 y se lo descontaban a Don Francisco, y cuando el canal no me pagó más, Don Francisco no apechugó más por mí, dijo que me quedara, pero que viajara a Estados Unidos con costo mío”.

Agregó además que “siempre trabaja bien con el bolsillo ajeno, él moviliza la cosa, pero es así, ya está hecho. Fue un golpe de traición muy feo”.

Finalmente, Núñez sentenció que “a mí me preguntan ¿qué tal es Don Francisco?, y yo les digo Don Francisco es un buen animador, tremendamente inteligente, muy comercial, pero Mario Kreutzberger es un tipo negativo, porque él se sentía sobrepasado con el Chacal, la popularidad del Chacal lo sobrepasaba, y eso a él no le gustaba mucho”, cerró.