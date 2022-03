Myriam Hernández deja Chilevisión para sumarse como jurado a El Retador de Mega

Myriam Hernández fue parte de Chilevisión durante las cuatro temporadas de Yo Soy. INSTAGRAM.

17 de Marzo 2022

Después de haber sido parte de las cuatro temporadas de Yo Soy en Chilevisión, Myriam Hernández tomó la decisión de sumarse a las filas de Mega para ser una de las integrantes del jurado del nuevo estelar El Retador.

“Me decidí por Mega y por este programa en especial porque me parece que es un formato súper atractivo, ágil e innovador. Obviamente estoy agradecida de la oportunidad que significa estar nuevamente como jurado, me gustan los nuevos desafíos y lo que me gusta de este programa es que hay participantes en tres disciplinas, canto, baile e imitación”, afirmó la cantante en conversación con El Mercurio.

De esta manera, Hernández se suma al periodista argentino Marcelo Polino, quien ya había sido confirmado como el primer integrante del jurado de El Retador. Sobre su compañero, la intérprete destacó que “es una figura con más de 25 años de trayectoria como periodista y jurado, por lo tanto tiene toda la facultad para estar en un jurado como este”.

“Yo no lo conozco personalmente y tengo muchas ganas de conocerlo porque he visto su trabajo”, agregó.

Ante la decisión de dejar Chilevisión, Myriam Hernández solo tuvo palabras de agradecimiento, sobre todo tomando en cuenta el trabajo que se hizo durante la pandemia y la amistad que cosechó con Cristián Riquelme.