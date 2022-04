Myriam Hernández reveló episodio de violencia que vivió durante pololeo de su juventud

Myriam Hernández busca que con su experiencia, sus seguidoras que sufren violencia en sus relaciones puedan inspirarse y salir adelante. CANAL 13.

Por: Rodrigo León 18 de Abril 2022 · 14:13 hs

La cantante Myriam Hernández fue la protagonista del episodio de este domingo de De Tú a Tú, donde repasó su carrera televisiva y musical, además de incluir en la conversación a su pareja, Jorge Saint-Jean.

Pero uno de los momentos claves del capítulo fue cuando la cantante nacional entregó detalles de una violenta relación que tuvo en su juventud.

La intérprete con tó que tuvo un pololo con el que estuvo algunos años y por el cual no aceptó el papel que le ofrecieron en la teleserie de Canal 13, Los Títeres, pues era muy celoso.

“Ese pololeo lo terminé yo, por obligación… Porque tuve un pololeo de porquería, de cuatro años, muy violento, donde sufrí violencia psicológica, gracias a Dios me salvé de que no fuera física, pero violencia psicológica horrible, gritos y malas palabras”, confesó Myriam Hernández en De Tú A Tú.

En el detalle, contó que los primeros años era el “hombre 10”, pero que con el paso del tiempo “conocí quién era”.

“Era celoso, te trataba mal, con garabatos, (me decía) tonta, manejas mal, gritándote en el auto. Me sentí estúpida, me sentí poca cosa un tiempo. Tomaba pastillas para los nervios antes de que me fuera a ver”, reconoció la cantante.

Myriam aclaró, que revela este momento de su vida, a pesar del pudor que le produjo conversarlo, para que las mujeres se sientan identificadas, puesto que sabe que es seguida por muchas, tanto en sus conciertos como en redes sociales, y que existen muchas de ellas que pueden estar sufriendo violencia psicológica o física.

“Y poder decirles que yo también viví esto… Y se puede salir, se puede decir basta, se puede pedir ayuda y se puede terminar”, sentenció. Junto a esto, relató el momento en que ella dijo “basta” y terminó esta relación, que podría haber pasado a violencia física.

El momento en que dijo “basta”

Ahí, Myriam Hernández aseguró que nunca antes había contado el momento en el que decidió poner fin a esta relación. “Es fuerte. No lo he contado nunca”, dijo.

“Veníamos en el auto y en un momento de pelea, de rabia, le dije: Mi pololo anterior me quería más que tú. Fue terrible. Me tomó el cuello y en ese momento dije me tiro del auto y me salvo o me muero”, afirmó.

Finalmente, optó por abrir “la puerta del auto y afortunadamente había unos chicos que vieron este manejo raro, lo pararon y le decían suéltala”.

Una vez que llegaron a la casa de este sujeto, “yo actué como que lo perdonaba, él me pidió perdón llorando y yo le decía que estaba todo bien”.

Myriam Hernández ingresó a su auto para partir a su casa, pero él no la dejaba irse. “Se me tira al auto, empieza a pegarle y a gritarme de que le abriera, que le abriera. Ahí se pone a llorar y yo parto y me arranco”, contó.

Posterior a ese episodio quedó con una marca en su cuello que su madre terminó notando, por lo que puso una denuncia contra su pareja. Si bien el sujeto continuó atormentándola, salía de su casa en compañía de un primo, quien la defendió en todo momento.