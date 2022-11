Nacho Gutiérrez se casó y celebró con una gran fiesta: Pamela Díaz, Ingrid Cruz y Fran García-Huidobro fueron algunos invitados

Ignacio Gutiérrez dio el si junto a su pareja y celebraron junto a sus invitados en una gran fiesta. CAPTURA

Compartir











Por: Esteban López Á 20 de noviembre 2022 · 10:03 hs

Ignacio Gutiérrez, periodista, presentador y locutor chileno de 46 años, se casó junto a su pareja, Rodrigo tras casi 10 años de relación. El comunicador, oriundo de Constitución, disfrutó junto a más de 400 invitados, entre ellos varios famosos y mostró sus mejores pasos en la pista de baile.

Entre los asistentes que estuvieron acompañando a Nacho Gutiérrez y su marido, se pudo apreciar a Fran García-Huidobro, Patricia Larraín, María Luisa Godoy, Pamela Díaz, Jean-Philippe Cretton e Ingrid Cruz, quien fue la maestra de ceremonia.

Dentro de lo más destacado de la íntima celebración, fueron los votos que la feliz pareja pronunciaron. "Prometo amor incondicional, fidelidad absoluta. Prometo mantener ese trato cariñoso que marcan nuestros casi 10 años. Prometo convertirte, quizá ya lo eres, en el hombre más amado. Ojalá lo seas", señaló Ignacio Gutiérrez, quien también tuvo un momento para bromas.

"Prometo no cocinar, prometo no pasar la aspiradora, prometo no despertar temprano los domingos. Prometo no dejar la ropa tirada por todos lados y dejarla en el canasto… es harto", afirmó el ex panelista de SQP, desatando las risas de los espectadores.

Una gran fiesta para celebrar a los novios

La pareja, que se presentó con dos trajes iguales de color azul y a la medida, disfrutaron junto a sus más de 400 invitados en una fiesta que estuvo marcada por la música y los bailes. Entre los artistas invitados, a cargo de hacer bailar a los invitados estuvo el cantante de música tropical, Américo y el doble de Maluma en Chile.

Mientras tanto, la feliz pareja también provocó la ovación de los invitados al atreverse a bailar Torero del cantante puertorriqueño Chayanne y Careless Whisper" del artista británico George Michael. Pero no era todo, ya que la pareja decidió demostrar sus dotes de bailarines y recrearon el histórico lift de la película Dirty Dancing.