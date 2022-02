"¿Nadie va a llorar por mí?": Pancha Merino fue eliminada de El Discípulo del Chef

Francisca Merino había ingresado hace solo unas semanas a El Discípulo del Chef.

Por: Rodrigo León 11 de Febrero 2022 · 09:26 hs

Tras una ardua competencia, Ennio Carota eliminó a Francisca Merino de El Discípulo del Chef, luego de una jornada para el olvido.

El equipo verde no solo perdió la prueba de inmunidad, sino que recibieron duros comentarios por parte de los comensales invitados. Posteriormente, no pudieron contra el equipo azul, por lo que el chef italiano tuvo que tomar la decisión de eliminar a uno de sus participantes.

“Ha sido un placer compartir contigo. Eres muy simpática, divertida. Es súper agradable trabajar contigo. Llegamos hasta acá, pero nos vamos a encontrar seguramente en otro lugar, para seguir pasándola bien”, le dijo Ennio Carota a Francisca Merino, quien tomó posición al lado de Emilia Daiber, lanzando una broma para distender el ambiente. “¿Nadie va a llorar por mí?”, dijo, causando risas.

Para no tornar ese momento en uno triste, el italiano le pidió a Karen Bejarano que le dedicara una canción a la actriz, motivándola a cantar “Amigo” de Los Enanitos Verdes.

Posteriormente, fue Kenita Larraín la que tomó la palabra para dedicarle unas palabras a Merino. “Fue maravilloso reencontrarnos acá, conversar, trabajar juntas. Pucha, yo vengo recién llegando, pero me adapté al tiro. Me da pena que se vaya. Te vamos a extrañar. Un beso gigante”, afirmó.

Antes de cerrar su participación, Francisca Merino indicó que “para mí todos los cambios son buenos. Estoy súper feliz en irme a descansar. La verdad me duelen mucho los pies, estoy cansada. Además, quiero hacer dieta porque me lo he comido todo. Mientras cocinaba, comía, comía y comía”.

“Tenía muchas ganas de quedarme, pero había gente desde antes y así son las cosas, no tengo mayor apego. Yo estoy abierta a los cambios, y si hay que irse, hay que irse”, cerró.