Nano Calderón descartó rumores de quiebre con Rebeca Naranjo: "Ya no saben qué inventar"

Por: Rodrigo León 30 de mayo 2022 · 12:44 hs

Durante el fin de semana, Nano Calderón salió al paso de los rumores respecto a un posible quiebre con su pareja, Rebeca Naranjo.

Las especulaciones respecto al fin de la relación entre ambos jóvenes surgieron durante la semana pasada, luego de que la venezolana publicara una serie de mensaje que posteriormente eliminó.

En primera instancia había publicado una imagen junto a la canción de Karol G llamada “200 Copas”, que habla de desamor. Seguido a eso, consignó el mensaje “sigue mintiéndole a la gente”, sin especificar a quien se dirigía.

Por lo mismo, no fueron pocos los que aventuraron en asegurar que Nano Calderón y Rebeca Naranjo habían terminado su relación.

De hecho, a la misma Raquel Argandoña le preguntaron por su hijo, algo a lo que ella no quiso referirse durante una transmisión en vivo. “Ahí yo no me meto”, aseguró la panelista de Zona de Estrellas.

Pero los rumores no eran ciertos.

La aclaración de Nano Calderón

Durante los últimos días, Nano Calderón realizó la dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde uno de sus seguidores aprovechó de consultarle sobre los rumores de quiebre con Naranjo.

“¿Por qué dicen que terminaste con la Rebe?”, fue la pregunta que le hicieron, a lo que el hijo de Raquel Argandoña aclaró que “ni nosotros sabemos. Pensaron que unas historias eran para mí y ya no saben qué hue… inventar”.

Otro seguidor le aclaró que todo había comenzado porque Rebeca Naranjo había borrado imágenes que tenía junto al joven, además de que no se seguían mutuamente.

“Yo no he borrado nada. La Rebe ocultó todas sus publicaciones porque estaba teniendo dramas con Instagram, que la estaban bloqueando sin dejar responder los DM, eliminando fotos que infringían normas supuestamente, etc. Entonces ocultó todo (las nuestras y las de ella sola también) mientras se le arregla”, explicó.

Además, Nano Calderón precisó que en los cuatro años que lleva junto a Rebeca Naranjo, nunca se han seguido mutuamente en la red social porque “vemos la historia y nos picamos cuando uno sube una foto mala del otro”.

