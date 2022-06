Nano Calderón repasó a Junior Playboy: "Es un pobre hue... que no tiene dónde caerse muerto"

Nano Calderón aseguró que Junior "vive de ser un payaso". AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Juan Pablo Ernst 07 de junio 2022 · 09:58 hs

Como era de esperarse, el querer saber más detalles del encontrón que tuvo hace unos meses a través de las redes sociales con Junior Playboy, suele ser una de las peticiones que le hacen sus seguidores a Nano Calderón.

Es que todos recuerdan todavía el ataque recíproco que protagonizaron el influencer y el ex chico reality, luego de que este último respondiera a unas declaraciones de Raquel Argandoña, quien hablando sobre Junior Playboy dijo: "No le da vergüenza verse".

Fue ahí que José Luis Concha, el verdadero nombre de Junior Playboy, no se calló nada y le respondió: "En vez de preocuparse de mí y de mis cosas, preocúpese de su hijo. Ahí no veo sana la cosa".

Entonces fue el hermano de Kel Calderón el que le contestó: "Te invito a hacerte hombre y decírmelo a la cara, en vez de andar hablándole mal a una mamá de su hijo. Bien viejo estás para nunca haber logrado algo", posteó.

Pero el ex participante de 40 y 20 no se quedó callado y también usó las redes sociales para seguir echándole leña al fuego: "Debes estar en la cárcel. Eres un peligro, te lo digo en serio. Noto amplio desequilibrio mental en sus acciones. No le tengo miedo ni a abogados, ni a amenazas, ni a un nombre, ni a un apellido", sostuvo en la oportunidad, a través de un live en su Instagram.

"Necesita pantalla"

Lo que parecía un episodio del pasado fue revivido este lunes por un seguidor de Nano Calderón, quien a través del Instagram le preguntó: "¿Qué opinas del hue... de Junior Playboy? Sigue buscando fama parece...".

Y como en este tema prende con agua, Nano Calderón no dudó en recordar el encontrón que tuvieron en marzo.

"Cuando me dedicó unas palabras, le hablé para ver si se animaba a decirlas en persona y me empezó a seguir y a enviarme DM para que hagamos show en sus vivos", respondió a la pregunta.

El joven ahondó en el tema al señalar que "cuando me contestó eso, entendí que eso es lo que necesita: pantalla para comer".

"Vive de ser un payaso, en TV, en insta, en la vida… yo estoy en otra", aseguró a continuación.

Nano Calderón guardó la frase más dura para el final, antes de cerrar el tema: "Al final del día sabe que es un pobre hue... que no tiene dónde caerse muerto y me imagino que eso le frustra".