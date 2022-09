Natalia Mandiola anunció su salida de La Red: "No de la manera que merecía como profesional"

Natalia Mandiola fue parte de La Red Deportes y Cóctel. LA RED.

Por: Rodrigo León 22 de septiembre 2022 · 11:38 hs

Natalia Mandiola, periodista chilena, confirmó la noche del jueves su desvinculación de La Red, a varios meses de iniciada la huelga de trabajadores que acrecentó la crisis económica de la estación.

Fue a través de una publicación en Instagram que la integrante de La Red Deportes y conductora de Cóctel dio a conocer la noticia, lamentando cómo se le informó.

“Fui desvinculada de La Red. Quizás no de la manera como lo hubiese querido, no de la forma en cómo lo esperaba y creo merecía como profesional”, señaló en primera instancia la comunicadora.

A pesar de la situación que atraviesa, destacó que “por fin, después de tantos meses se acabó la incertidumbre y hoy ya puedo ver con más claridad hacia dónde quiero ir y llegar”.

“Estaré eternamente agradecida de todas las personas que estuvieron en mi camino durante estos años, del aprendizaje y sobre todo del crecimiento que tuve como profesional”, recalcó Natalia Mandiola al despedirse de La Red.

La también denominada “life coach” recalcó que el canal emplazado en la comuna de Macul fue sin dudas “una gran escuela y me siento tremendamente afortunada de cada oportunidad que me dio el canal”.

“Sé que Dios y el universo tienen cosas lindas preparadas para mí que llenarán mi corazón. Ojalá vernos pronto por alguna pantalla”, cerró.

Natalia Mandiola agradeció el apoyo

Horas después de anunciar su salida de La Red, Natalia Mandiola se tomó unos minutos durante la mañana de este jueves para agradecer el cariño y el apoyo que ha recibido.

A través de varios videos en Instagram Stories, la periodista señaló que “pasaba por acá para agradecer a todas las personas que se han tomado unos segundos para escribirme por lo que subí ayer de mi desvinculación de La Red”.

“La verdad es que me hace sentir muy contenta ese cariño que ustedes me han enviado. No sabía que les gustaba tanto como comunicadora, así que realmente eso me hace mucho más feliz porque es lo que me apasiona”, continuó.

Natalia Mandiola aseguró que estaba tranquila, aunque “han sido días súper complejos para mí en lo personal y ahora en lo laboral”.

“Pero confío mucho en Dios y en el universo, sé que se vienen cosas lindas para mí, cosas que me van a hacer feliz y cosas que me van a hacer brillas”, finalizó.