Neme desclasificó rol que cumplió Cecilia Bolocco durante cáncer de Máximo

José Antonio Neme reconoció que uno de sus sueños es entrevistar a Cecilia Bolocco. MEGA.

Por: Rodrigo León 19 de mayo 2022 · 12:57 hs

Durante el primer bloque de Mucho Gusto, José Antonio Neme junto a Karla Constant y Roberto Saa hicieron un homenaje a Cecilia Bolocco, quien este jueves está de cumpleaños.

Por lo mismo repasaron parte de su carrera en televisión, su triunfo en el Miss Universo de 1987 y la participación especial que tuvo en la teleserie colombiana Yo Soy Betty, La Fea.

En medio de la conversación que sostuvieron los integrantes del matinal de Mega, el animador desclasificó el rol que cumplió la comunicadora cuando su hijo, Máximo Menem, sufrió de un cáncer en el cerebro.

“Su rol de madre es notable y se probó durante el cáncer de Máximo. La gente no sabe... Lo digo con conocimiento de causa, por la Diana y muchas otras cosas que uno sabe, el esfuerzo y la entereza con la que Cecilia Bolocco enfrentó el cáncer de Máximo”, sostuvo José Antonio Neme.

El periodista agregó que “nadie sabe lo grave que pudo haber llegado a ser. Entonces, ella no farandulizó la enfermedad de su hijo, fue muy prudente y ejecutiva. Y cuando tú eres ejecutiva, cuando tu hijo tiene un cáncer cerebral, pucha que hay que tener cojones”.

A las palabras de José Antonio Neme se sumó Karla Constant, quien indicó que Cecilia Bolocco “saca este rol más ejecutivo porque, efectivamente, no está esa pareja que te acompañe, entonces ella resuelve”.

“Lo que me gusta a mí de Cecilia es que sale de la tele y le pone marcha a sus otros talentos”, añadió la animadora.

El sueño de José Antonio Neme

No solo de este tema abordó José Antonio Neme en medio del pequeño homenaje que le hicieron a Cecilia Bolocco, sino que también tuvo elogios para ella.

“Esta industria es muy violenta y desecha a las personas cuando ya no les sirve. Ella supo decir hasta aquí no más, no me interesa más la televisión y retoma su destreza como diseñadora, su marca que hoy la tiene presentando una nueva colección, muy exitosa”, sostuvo.

Por último, reconoció que uno de sus sueños es poder entrevistar a la única Miss Universo que ha tenido nuestro país.