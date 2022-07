"Ni por plata": Nano Calderón confirma que se niega a prestar su Camaro para videos de artistas urbanos

Nano Calderón dijo que ni por plata pasaría su Camaro para un video de reggaetoneros. Archivo.

Por: Juan Pablo Ernst 18 de julio 2022 · 13:16 hs

Puede que haya apuñalado a su padre y que no tenga relación alguna con su mediática hermana Kel, pero si hay algo que le gusta en la vida a Nano Calderón son los automóviles.

Fanático del mundo tuerca, el hijo de Raquel Argandoña no esconde su amor por estos vehículos. Y es tanto así, que hasta bautizó con el nombre de Yellow Demon (Demonio amarillo) a su Chevrolet Camaro de ese color.

Y en una reciente conexión con sus seguidores a través de las historias de su cuenta de Instagram, Nano Calderón habló nuevamente de su joyita y respondió algunas preguntas que le hicieron al respecto.

Reggaetón

Así, uno de sus seguidores le preguntó directamente: "¿Te han pedido tu auto para un video de reggaetón?".

"Síiii, como 9 veces, jajajaja", respondió, pero de inmediato aclaró que "no he querido no por plata".

Sin embargo, Nano Calderón no entró en detalles sobre quiénes lo han contactado para pedirle el "Demonio amarillo" para grabar videos de reggaetón.

Pero sí se refirió a otro de los cuatro vehículos que son de su propiedad en la actualidad. Específicamente a la camioneta Maxus 4x4 blanca.

Modificaciones

Aquello, luego de que otro seguidor le preguntara por ella y cuánto es el dinero que ha investido en ella.

"¿Cuánto money le has metido a la max?", consultó el usuario, y el menor de los Calderón Argandoña no tuvo problema en contestar la pregunta.

"Hasta el momento van exactamente 8.776.830 (pesos) en extras", respondió Nano. Pero también aclaró que "aún faltan unas cosas".

Cabe recordar que Hernán Calderón hijo es un fan de la modificación de vehículos. Y por eso a los que le ha realizado a su nueva camioneta Maxus, se suman las que le realizó antes a su Chevrolet Camaro, al que, entre otras cosas, le puso luces de colores.