Nick Carter apunta al abogado de la víctima tras ser acusado de violación de una menor

El abogado de Nick Carter dijo que la acusación "no solo carece de fundamento legal, sino que también es completamente falsa". INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 09 de diciembre 2022 · 09:32 hs

A "un abogado oportunista" atribuyó el cantante de Backstreet Boys Nick Carter las acusaciones en su contra por violación a una menor de edad autista en 2001, y aseguró que la supuesta víctima "está siendo manipulada".

El artista de 42 años negó rotundamente la acusación en su contra y aseguró que todo lo dicho es falso.

Fue el abogado del cantante, Michael Holtz, quien dio a conocer un comunicado elaborado por el miembro de Backstreet Boys tras conocerse la demanda presentada en su contra en un tribunal de Beverly Hills por Shannon Ruth, de hoy 39 años.

Completamente falsa

En el texto se comienza aseverando que "esta afirmación sobre un incidente que supuestamente ocurrió hace más de 20 años no solo carece de fundamento legal, sino que también es completamente falsa".

En el documento se afirma también que "desafortunadamente, durante varios años la señora Ruth ha sido manipulada para hacer acusaciones falsas sobre Nick".

"Y esas acusaciones han cambiado repetidamente con el tiempo", se sostiene en el comunicado.

A continuación alertaba que "nadie debe dejarse engañar por un truco de prensa orquestado por un abogado oportunista".

En la parte final del texto, Nick Carter indicó que confía en que "sin duda los tribunales se darán cuenta rápidamente".

La acusación

Cabe recordar que Shannon Ruth demandó al artista por violación y agresión física y sostuvo que "los últimos 21 años han estado llenos de dolor, confusión, frustración, vergüenza y autolesiones, que son el resultado directo de que Nick Carter me violara".

La mujer agregó que "después de violarme, recuerdo que me llamó 'perra retardada'. Y que me agarró y me dejó moratones en el brazo".

"Aunque soy autista y vivo con parálisis cerebral, creo que nada me ha afectado más en mi vida que lo que me hizo Nick Carter", recalcó la mujer entre lágrimas.