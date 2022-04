Nicolás López: "Nunca he violado a nadie, jamás he abusado de nadie"

La Fiscalía precisó que "Nicolás López no respeta a las mujeres, abusa de ellas, se aprovecha de su superioridad, lo que queda de manifiesto en unos tantos WhatsApp que escribió y borró”. AGENCIA UNO/ARCHIVO

25 de Abril 2022

Este lunes se desarrolló la última jornada del juicio contra Nicolás López por los delitos de violación, abuso sexual reiterados y ultraje público a las buenas costumbres, y este martes se conocerá el veredicto.

Según la fiscal Lorena Parra, el cineasta borró cerca de 2.700 mensajes de WhatsApp, los que fueron recuperados y donde aparecen conversaciones con actrices que testificaron en su favor.

Durante la audiencia, Nicolás López emitió un comunicado que señalaba que "hoy terminan cuatro años de calvario. Quiero reiterar lo que he dicho siempre: Nunca he violado a nadie, jamás he abusado de nadie”.

López precisó que "estoy consciente de que mis palabras pueden haber ofendido, pero nunca con intención de causar daño. Después de seis semanas de juicio, confío que las sólidas evidencias entregadas hayan servido para demostrar mi inocencia de los delitos de los que se me acusa. Espero con tranquilidad el veredicto”.

Esto, mientras la fiscal Parra relató que "Nicolás López borró más de 2.700 mensajes de WhatsApp de su celular que fueron recuperados. En estos mensajes el acusado reconoce los hechos presentados en juicio oral: que ha tocado senos de sus víctimas, que las ha perseguido y que una de sus víctimas se fue traumada de su departamento”.

“Esto da cuenta que Nicolás López no respeta a las mujeres, abusa de ellas, se aprovecha de su superioridad, lo que queda de manifiesto en unos tantos WhatsApp que escribió y borró”, agregó.

Por su parte, el Ministerio Público pidió 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el delito de violación reiterada; de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, por el cargo de abuso sexual; y de 61 días de reclusión menor en su grado mínimo, por el delito de ultraje público a las buenas costumbres.