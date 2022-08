Nicolás López denuncia ante la Justicia el cierre de sus cuentas bancarias

La defensa de Nicolás López espera que este recurso sea admitido por la Corte de Apelaciones de Santiago. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Cristián Meza 17 de agosto 2022 · 17:55 hs

El cineasta Nicolás López, quien fue declarado culpable de dos delitos de abuso sexual, recurrió a la Justicia para quejarse por la decisión de dos bancos de cerrarle sus cuentas.

Y es que la defensa de López, a cargo de la abogada Paula Vial, presentó un recurso de protección contra el Banco de Chile y el Banco Itaú para que entreguen explicaciones sobre esta decisión unilateral, asegurando que se están “vulnerando derechos fundamentales de su cliente”.

Según indicó La Tercera, el Banco de Chile cerró su cuenta corriente personal y una cuenta corriente empresa, a pesar de alegar que "ha cumplido cabalmente con todas las obligaciones que emanan de sus contratos y tampoco han existido movimientos sospechosos que hagan suponer un uso indebido".

Misma situación ocurrió con el Banco Itaú, ante lo cual Nicolás López planteó que "únicamente ha interactuado con este para efectos del pago de su crédito hipotecario, utilizando la cuenta corriente para dichos efectos".

En vista de esta situación, el condenado director de Sin Filtro no ha podido acceder a las respectivas plataformas virtuales de dichas instituciones, acusando que ha quedado “inmovilizado” para conocer su estado de cuenta "y estar al día con todo", según afirmó su defensa.

La defensa de Nicolás López espera que este recurso de protección sea admitido por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Caso Nicolás López

En la actualidad, la Corte Suprema acogió el recurso de nulidad presentado por la defensa de Nicolás López, tras ser condenado a cinco años de presidio efectivo por dos delitos de abuso sexual consumado.

Y es que la abogada Paula Vial cuestionó el testimonio de una de las víctimas, apuntando que “no existió en juicio prueba alguna de corroboración del relato dado”.

“La presunción de inocencia prevalece sobre la perspectiva de género, teniendo que demostrarse no si la víctima miente, si no, si existen elementos que corroboren su relato y que permitan destruir la presunción de inocencia que pesa sobre mi representado, cosa que no ocurrió en el presente juicio”, indicó Vial en su presentación.