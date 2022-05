Nicolás López fue sentenciado a 5 años y un día de presidio por abuso sexual

El director fue condenado por dos delitos de abuso sexual en una audiencia realizada el 26 de abril pasado. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 16 de mayo 2022 · 15:12 hs

El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Viña del Mar sentenció a 5 años y un día de presidio efectivo al cineasta Nicolás López, quien fue declarado culpable por dos delitos de abuso sexual cometidos en 2015 y 2016 en la Región Metropolitana.

El 26 de abril, el mismo tribunal consideró que el director de cintas como Promedio Rojo y Qué Pena Tu Vida era responsable por las acusaciones por abuso sexual. Sin embargo, decidió absolverlo de los delitos de violación y ultraje a la moral y buenas costumbres.

López nunca ha estado en prisión preventiva a lo largo del proceso, por lo que este viernes se realizará una audiencia de revisión de medidas cautelares.

Las denuncias

En junio de 2018 el cineasta chileno fue acusado de abuso sexual por varias actrices, a través de un reportaje de Revista Sábado, de El Mercurio.

Tras revelarse las acusaciones, López negó tal comportamiento e hizo un mea culpa, lo que reiteró horas antes que se conociera el veredicto que decretó su culpabilidad en los hechos.

"Después de seis semanas de juicio, confío que las sólidas evidencias entregadas hayan servido para demostrar mi inocencia de los delitos de los que se me acusa. Espero con tranquilidad el veredicto", sostuvo el director.

"Hoy terminan cuatro años de calvario. Quiero reiterar lo que he dicho siempre: Nunca he violado a nadie, jamás he abusado de nadie. Estoy consciente de que mis palabras pueden haber ofendido, pero nunca con intención de causar daño", enfatizó López.

Con los antecedentes recabados por la Fiscalía Oriente, el Ministerio Público acusó al cineasta de violación reiterada, abuso sexual reiterado y ultraje público a las buenas costumbres. Y solicitó su condena con las penas de 10 años y un día por el delito de violación reiterada; 5 años y un día por el delito de abuso sexual, y 61 días por el delito de ultraje público a las buenas costumbres. En total, pidió más de 15 años años de prisión.