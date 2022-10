Nicole Block hace terrible revelación sobre hijo de Delfina Guzmán

"Me sentía tonta de haber aguantado tanto, por miedo. Pero ya no tengo miedo", aseguró Nicole Block. INSTAGRAM.

La actriz chilena Nicole Block acusó a su ex esposo, Juan Cristóbal Meza, de maltrato físico y psicológico, a la vez que sostuvo que "he guardado silencio por años".

La intérprete de Fernanda "Fe" Aldunate Vial en la teleserie Tranquilo Papá usó las redes sociales para entregar un crudo relato de lo que ha estado viviendo hasta la actualidad por culpa del hijo de la reconocida actriz Delfina Guzmán.

Así, Nicole Block compartió un video fechado en octubre, pero de 2019. En el registro se la observa llorando mientras dice en voz muy baja: "Para que te acuerdes de lo que te hace".

Además, la actriz posteó dos mensajes que Juan Cristóbal Meza le habría enviado, por una parte a la cuenta de Instagram de la mascota de Nicole, un perro de nombre Black, y por la otra al propio WatsApp de la actriz.

En el primero habla de meter al perro al microondas, mientras que en el segundo le dice que no sabe qué hacer con ella y que la tiene "atada a la bodega más oscura del alma".

El posteo de Nicole Block

"Esto no ha cambiado. He guardado silencio por años. Pero ya no más", comenzó su posteo Nicole Block, haciendo referencia al video que justo tiene tres años de antigüedad.

A continuación, añadió: "Exmarido o marido: los golpes, patadas en la espalda, azotarme contra la muralla, cortarte el cuello para que no me fuera, amenazarme con suicidarte para que no me separara, no se compara con la violencia psicológica que he tenido que aguantar hasta el día de hoy", escribió Nicole.

“Gorda es lo más suave que me dijiste hace 2 días", apuntó a continuación.

De acuerdo a lo indicado por la joven actriz, "sufro de trastornos de la conducta alimentaria y tú lo sabes. Casi muero por esta causa y tú me das ahí en mi talón de Aquiles".

Manipulaciones

Llegado a este punto, en su posteo Nicole Bleck aseveró que "tus manipulaciones sórdidas son lo peor", y procedió a enumerar una serie de acciones que dejaron en claro a qué se refería.

Así, aseguró que "entré a la televisión porque mi carrera como actriz de teatro no te pareció suficiente y me alejaste de mis padres porque te parecieron poco cultos, ignorantes y poco sofisticados para tus estándares".

Habló también de "tus restricciones: NO labial rojo, NO a mi estilo de vestirme, NO a mis amistades, NO a mi identidad".

Según Nicole, también "miraste en menos mi carrera de actriz, diciendo que eres mejor compositor que yo actriz y que debemos ir a Estados Unidos a potenciar tu carrera y yo abandono la mía sin posibilidades de trabajo allá".

"Te entregué cada peso que gané sin ver ni uno. Me manipulaste económicamente para que volviera contigo, porque cuando me escape de ti en USA, llegue con una mano adelante y otra atrás a Chile, mientras tú te gastabas nuestros recursos en Europa", acusó a continuación.

"Socavaste mi autoestima, me invalidaste como profesional, como mujer, como ser humano. Abusaste de mi en todos los alrededores en que se puede", aseguró también.

En la parte final de su posteo Nicole Block siguió dirigiéndose directamente al hijo de Delfina Guzmán: "Porque, te repito, como en la carta que te escribí el 17/12/2019, el día que me escapé. Con todas sus letras: eres un abusador".

"Me sentía tonta de haber aguantado tanto, por miedo. Pero ya no tengo miedo", concluyó el texto de la actriz.

En octubre del año pasado, la actriz confirmó que estaba en proceso de divorcio de Juan Cristóbal Meza.